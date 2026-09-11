L’euro previene le guerre? Una risposta a metà

In parte sì, in parte no. La moneta unica riduce alcune cause storiche di conflitto tra Stati europei, ma non può eliminarle del tutto: è uno strumento di integrazione economica, non una garanzia assoluta di pace.

La convinzione che l’interdipendenza economica renda la guerra impraticabile non nasce con la moneta unica: risale alla Dichiarazione Schuman del 1950, l’atto fondativo della Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio. Mettendo in comune le produzioni di carbone e acciaio, le materie prime dell’industria bellica dell’epoca, Francia e Germania avrebbero reso un nuovo conflitto tra loro, nelle parole dello stesso Schuman, “non solo impensabile, ma materialmente impossibile”. L’euro è l’ultimo, più ambizioso capitolo della stessa strategia: non impedisce automaticamente le guerre, ma le rende molto meno probabili intrecciando le economie dei Paesi membri, riducendo le tensioni sui cambi e creando interessi condivisi. Le tensioni politiche, però, possono continuare a esistere.

Con l’euro, il commercio tra i Paesi membri è più semplice, gli investimenti si intrecciano, banche e imprese sono integrate, i mercati finanziari condivisi. Quando gli Stati dipendono economicamente l’uno dall’altro in questo modo, il costo economico di un conflitto diventa enorme: un deterrente potente, anche se non assoluto.

Prima della moneta unica, gli Stati europei potevano svalutare la propria valuta per ottenere vantaggi commerciali, accusarsi a vicenda di manipolazioni valutarie, o trovarsi travolti da attacchi speculativi. Il caso più noto resta la crisi del settembre 1992, quando la speculazione internazionale mise sotto attacco lira e sterlina, costringendo l’Italia a una pesante svalutazione e il Regno Unito a uscire dal Sistema Monetario Europeo nel celebre “mercoledì nero”. L’euro ha eliminato alla radice queste tensioni valutarie tra i suoi membri, storicamente fonte di attriti politici non da poco.

La moneta unica richiede istituzioni condivise, la BCE, l’Eurogruppo, e un dialogo costante tra i governi. Questo crea un ambiente strutturalmente cooperativo, dove il conflitto tende a essere sostituito dalla negoziazione. L’euro è anche il simbolo più tangibile dell’Unione Europea: una moneta comune rafforza il senso di appartenenza a un progetto condiviso, riducendo la percezione di un “nemico esterno” tra Stati membri.

Qui però si nasconde anche il limite più profondo della moneta unica, spesso sottovalutato. Condividere una valuta significa rinunciare al tasso di cambio come strumento per assorbire gli shock economici che colpiscono un Paese più di altri, quelli che gli economisti chiamano “shock asimmetrici”. È il cuore della teoria delle aree valutarie ottimali, formulata dall’economista Robert Mundell nel 1961: senza la possibilità di svalutare, un Paese in difficoltà deve aggiustarsi per altre vie, spesso più dolorose, come tagli ai salari e aumento dei prezzi interni. È in parte per questo, non solo per le regole di bilancio imposte dall’esterno, che la crisi del debito sovrano ha colpito Grecia, Italia e Spagna molto più duramente di Germania e Paesi Bassi, riaccendendo tensioni Nord-Sud che sembravano sopite. L’euro non elimina le divergenze economiche tra i suoi membri: le rende solo più gestibili, spostando l’attrito dal terreno valutario a quello, altrettanto delicato, delle politiche di bilancio.

L’euro non elimina divergenze politiche, conflitti diplomatici, differenze culturali o rivalità economiche: gli Stati membri continuano a litigare su bilanci, migrazioni, energia, difesa e non tutti i Paesi dell’Unione hanno adottato la moneta unica (Polonia, Ungheria e Svezia, tra gli altri, sono rimasti fuori), per cui l’euro non può essere considerato uno strumento di pace universale per l’intera Unione.

Vale infine una cautela più ampia: l’idea che l’interdipendenza economica riduca di per sé i conflitti, quella che in scienze politiche viene chiamata “pace commerciale”, resta un’ipotesi dibattuta. La lunga pace europea del dopoguerra è attribuita anche, e forse soprattutto, a fattori paralleli come l’ombrello di sicurezza della NATO e la diffusione di istituzioni democratiche stabili, non alla sola integrazione economica.

L’euro non è un vaccino contro i conflitti, ma resta uno dei più potenti strumenti di stabilizzazione mai creati in Europa: ha contribuito a ridurre le tensioni economiche, ad aumentare la cooperazione, a rendere la guerra tra Stati membri praticamente impensabile. Ma la pace dipende anche da diplomazia, istituzioni democratiche, politiche comuni e volontà politica degli Stati. L’euro è un pezzo del puzzle, non l’intero quadro.

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Riccardo Agresti