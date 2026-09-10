A Trevignano, Gruppo di sostegno per neo genitori

Dal profilo Facebook del comune di Trevignano

Prende il via un nuovo gruppo di sostegno dedicato ai neo genitori, promosso da Regione Lazio nell’ambito delle attività rivolte alle famiglie con figli da 0 a 9 mesi di vita, residenti nei Comuni di Bracciano, Trevignano Romano, Anguillara Sabazia, Manziana e Canale Monterano svolto dal Centro Clinico Panta Rhei.

L’iniziativa, che si svolgerà tutti i giovedì dalle 9:30 alle 12:30 presso l’Ex Consorzio Agrario di Anguillara Sabazia, offre alle famiglie uno spazio di accoglienza, ascolto e confronto, con l’obiettivo di accompagnare, orientare e sostenere la genitorialità nei primi mesi di vita del bambino/a.

Il programma prevede colloquio di gruppo coordinato da una psicoterapeuta perinatale, seguito da incontro di yoga e massaggio neonatale condotti da una pedagogista insegnante yoga.

La partecipazione è gratuita. I posti sono limitati ed è richiesta la prenotazione obbligatoria al numero +39 375 6644448.

Per ulteriori informazioni sulle modalità di adesione è possibile contattare direttamente il servizio al recapito indicato.