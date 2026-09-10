“BUON ANNO SCOLASTICO A TUTTI”: L’AUGURIO DEL SINDACO DI CANALE

Dal profilo Facebook del comune di Canale Monterano

Sono partite questa mattina, giovedì 10 settembre, le lezioni nelle scuole di Canale e Montevirginio. A tutti gli studenti auguriamo un nuovo anno ricco di curiosità, crescita e successi: che ogni giorno la scuola sia un’occasione per imparare, fare nuove amicizie e costruire insieme una comunità più forte. Un ringraziamento sincero va agli insegnanti e a tutto il personale scolastico per la dedizione e l’impegno, e un invito a genitori e cittadini a collaborare con entusiasmo al percorso educativo dei nostri ragazzi. Un pensiero speciale va ai più piccoli che iniziano il loro percorso: che questo primo anno sia ricco di scoperte e sorrisi.

“Il nostro sincero augurio – dichiara il Sindaco Alessandro Bettarelli – è che le nostre scuole possano essere non solo il luogo dove acquisire competenze e potenziare abilità, ma il posto che aiuti i ragazzi a diventare individui liberi e autonomi, capaci di fare scelte consapevoli da adulti”.

PROGETTI EDUCATIVI L’Amministrazione Comunale anche quest’anno proporrà progetti dedicati all’educazione ambientale e civica: attività pensate per formare cittadini responsabili, curiosi e pronti a fare la propria parte per la comunità.

LAVORI E INTERVENTI NELLE SCUOLE Presso la Scuola dell’Infanzia di Montevirginio è in corso la chiusura dei lavori di realizzazione di una nuova ala da adibire a refettorio, uno spazio più grande e accogliente pensato per i momenti di condivisione e convivialità. E’ stata inoltre acquistata una nuova caldaia.

Presso la Scuola dell’Infanzia di Canale e la Scuola Primaria sono stati eseguiti piccoli interventi di manutenzione delle aule, dei servizi igienici e delle strutture in genere.

Presso la Scuola Secondaria di primo grado, oltre ai lavori di manutenzione ordinaria, si è provveduto alla sostituzione della caldaia e all’ammodernamento della scala montacarichi per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Inoltre, il teatro comunale è stato oggetto di un adeguamento dei presidi antincendio al fine di aumentare la capacità di posti e, a giorni, saranno sostituite le sedute con poltroncine più confortevoli.

L’acquisto delle caldaie, la sostituzione della scala montacarichi e l’acquisto di un nuovo pulmino (22 posti a sedere, oltre al posto per l’assistente e allo spazio per carrozzina disabili) sono stati finanziati grazie all’avanzo di bilancio: interventi concreti senza pesare sulle spese future della Comunità. Rimangono invariati i costi di pre-scuola, buoni pasto e trasporto scolastico, con il servizio di assistenza sullo scuolabus garantito gratuitamente dall’Amministrazione.

Per il nuovo pulmino dello scuolabus va fatto un discorso a parte: l’acquisto nasce dalla necessità di sopperire ai tagli sul TPL regionale, che dopo decenni non potrà più essere usato per il servizio scuolabus. Sul nuovo TPL regionale, che dovrebbe partire il 30 settembre, non si hanno ancora notizie precise, nonostante la richiesta di incontri fatta più volte dai Comuni del nostro quadrante con Regione Lazio ed Astral. Fatto sta che questi tagli hanno gravato non poco sul Bilancio del Comune, che ha dovuto comprare un pulmino (ora di proprietà) e attivare il servizio con una cooperativa per una spesa complessiva, quest’anno, di oltre 200mila euro.

La Commissione Mensa proseguirà il lavoro svolto lo scorso anno in sinergia con la Asl Roma 4 e con la cooperativa che gestisce la refezione, servizio che partirà giovedì 17 settembre per la Scuola dell’Infanzia e Primaria.

Il trasporto scolastico e il servizio di assistenza a bordo sono partiti già da oggi per la Secondaria e per la Primaria, dove sarà attivo anche il servizio di accoglienza pre-scolastica. Per la Scuola dell’Infanzia, l’avvio è previsto da venerdì 11 settembre per i bambini di 4 e 5 anni e da lunedì 14 settembre anche per i bambini di 3 anni.

E come ogni anno, il primo giorno di scuola i nostri studenti, insegnanti e collaboratori scolastici hanno trovato una sorpresa: una bellissima felpa con il logo delle Scuole di Canale e Montevirginio.

Buon inizio e buon anno scolastico a tutti!