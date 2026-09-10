Inaugurato il nuovo centro sportivo “Luigi Antenucci” a San Gregorio da Sassola: 750 mila euro dal PNRR per la riqualificazione

Comunicato stampa

Inaugurato ieri 9 settembre, a San Gregorio da Sassola il nuovo centro sportivo “Luigi Antenucci”, riqualificato con i fondi PNRR- PUI Sport.

I lavori, inaugurati a novembre 2025, sono stati conclusi a tempo record considerando anche le criticità riscontrate durante l’esecuzione, che hanno visto anche un cambio di affidamento a una nuova ditta. Uno degli oltre 60 cantieri finanziati con i fondi PNRR, che, per la parte relativa agli impianti sportivi e ai poli di sport, benessere e disabilità sono stati tutti realizzati nei comuni al di fuori della Capitale, per un investimento totale di oltre 100 milioni.

Circa 750 mila euro i fondi per San Gregorio di Sassola, che hanno consentito di realizzare un nuovo campo da calcio in erba sintetica, conforme al regolamento FIGC-LND, il cui fondo è stato stabilizzato e livellato, con la creazione del sistema di drenaggio e dell’impianto di irrigazione necessario alla corretta manutenzione del manto erboso.

In più, i lavori hanno interessato anche gli spogliatoi che, oltre ad avere una nuova suddivisione degli spazi, sono stati completamente coibentati, impermeabilizzati e dotati di nuovi impianti elettrico, idrico e di climatizzazione, consentendo come previsto dal PNRR il salto di due classi energetiche.

È questo, secondo Pieretti, un aspetto fondamentale “che consente ai Comuni di contenere le risorse per la manutenzione degli impianti sportivi: l’efficientamento energetico è un pilastro del PNRR e ha un impatto non solo ambientale, ma anche economico importante per le casse pubbliche”.

Ora, i tanti ragazzi e giocatori dell’attuale squadra del luogo, l’ASD Gregoriana, avranno uno spazio completamente rinnovato in cui giocare e incontrarsi.

“Sono i servizi a rendere i nostri luoghi attrattivi: la lotta allo spopolamento si fa dotando davvero i piccoli comuni del territorio di infrastrutture, reti, servizi pubblici e luoghi pubblici di sport, cultura e socialità. Le comunità locali possono tornare a essere vive e attrattive, rispetto alla grande città, ma solo a condizione di poter accedere ai servizi di base e a luoghi di incontro. Città metropolitana, attuando appieno il principio di sussidiarietà che la Costituzione stabilisce, ha fatto il massimo per indirizzare i fondi PNRR anche ai territori della provincia, non lasciando nessun progetto fuori dal finanziamento, per preciso volere del Sindaco Roberto Gualtieri”.

Alla cerimonia di avvio dei lavori, con il Sindaco di San Gregorio da Sassola Giovanni Loreto Colagrossi, hanno partecipato il Vicesindaco metropolitano Pierluigi Sanna, la Consigliera delegata a Sviluppo economico, Attività turistiche ed Energia Alessia Pieretti e l’Arch. Antonella Di Giacomo, direttore dei Lavori per Città metropolitana. Grande partecipazione della cittadinanza e forte il segnale della sinergia tra istituzioni locali e Città metropolitana, nel portare a compimento uno dei progetti strategici del programma “PUI Sport”.