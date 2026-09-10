Un nuovo anno scolastico è iniziato a Manziana!

Dal profilo facebook del Comune di Manziana

Con il suono della campanella è ripartito il viaggio della nostra comunità scolastica: un nuovo anno fatto di incontri, scoperte, impegno e tante nuove esperienze.

A portare il saluto dell’Amministrazione comunale, il Sindaco Alessio Telloni che ha augurato a studenti, insegnanti e famiglie un anno scolastico ricco di soddisfazioni e di traguardi.