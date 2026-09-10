Un nuovo anno scolastico è iniziato a Manziana!

Dal profilo facebook del Comune di Manziana
Con il suono della campanella è ripartito il viaggio della nostra comunità scolastica: un nuovo anno fatto di incontri, scoperte, impegno e tante nuove esperienze.
A portare il saluto dell’Amministrazione comunale, il Sindaco Alessio Telloni che ha augurato a studenti, insegnanti e famiglie un anno scolastico ricco di soddisfazioni e di traguardi.
La scuola è un luogo fondamentale per la crescita dei nostri ragazzi e per il futuro della nostra comunità. Per questo, continueremo a lavorare per garantire spazi sempre più accoglienti, sicuri e adeguati alle esigenze degli studenti.
Un ringraziamento alla Dirigente Scolastica Prof.ssa Renza Rella, al Collegio dei Docenti e a tutto il personale scolastico per il prezioso lavoro quotidiano, così come alle famiglie che accompagnano i nostri ragazzi in questo percorso.
Buon anno scolastico a tutti gli studenti di Manziana! Che sia un anno di crescita, curiosità, amicizie e tanti nuovi traguardi.