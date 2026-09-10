ABBANDONO DEI RIFIUTI: A VEJANO TOLLERANZA ZERO

Dal profilo Facebook del comune di Vejano
A seguito degli innumerevoli ritrovamenti di rifiuti abbandonati nelle zone di campagna del territorio comunale, la Polizia Locale del Comune di Vejano, in collaborazione con Rieco S.p.A., ha intensificato i controlli per contrastare l’abbandono e il conferimento irregolare dei rifiuti.
Controlli e monitoraggio del territorio saranno intensificati, anche nelle aree rurali, per individuare e sanzionare i comportamenti illeciti.
Il territorio di Vejano è patrimonio di tutti: rispettiamolo e manteniamolo pulito.
Abbandonare rifiuti danneggia l’ambiente, il decoro del territorio e la comunità.
Se vedi un abbandono, segnalalo:
Numero Verde Rieco 800 688 548
Vejano è la nostra casa. Rispettiamola