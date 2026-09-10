TERME IN FIORE – CIVITAVECCHIA – 12 e 13 SETTEMBRE 2026. La XVIII edizione tra piante, fiori, artigianato e archeologia

Comunicato stampa

Il fascino delle antiche Terme Taurine torna a incontrare la bellezza e la vitalità del mondo botanico

con la XVIII edizione di “Terme in Fiore”, in programma sabato 12 e domenica 13 settembre

presso il Parco Archeologico Monumentale delle Terme di Traiano a Civitavecchia.

Una manifestazione che negli anni è diventata un appuntamento atteso da appassionati e visitatori e

che anche quest’anno porterà nello straordinario scenario archeologico un’esposizione ricca di colori,

profumi e proposte provenienti da diverse realtà italiane.

Saranno circa 50 gli espositori presenti, tra vivaisti specializzati, aziende agricole, artigiani e

operatori del settore, con un’offerta capace di soddisfare tanto gli appassionati di botanica quanto chi

desidera semplicemente trascorrere una giornata immerso nella natura. Piante particolari, rarità

botaniche, collezioni, prodotti agricoli e manufatti artigianali saranno protagonisti di un percorso che

mette in dialogo natura, cultura e creatività.

“Terme in Fiore” non sarà infatti soltanto una mostra mercato, ma un’occasione per vivere il sito

archeologico in una dimensione originale e coinvolgente, attraverso attività e momenti di

approfondimento pensati per un pubblico di tutte le età.

Il programma della XVIII edizione sarà particolarmente ricco e articolato, con numerosi laboratori

dedicati ai più piccoli, pensati per stimolare creatività, curiosità e manualità, e attività rivolte anche

agli adulti, per offrire occasioni di partecipazione e di approfondimento. A completare la proposta,

un ampio calendario di conferenze e incontri a tema, dedicati alla botanica, alla natura, al verde e

alla cultura del paesaggio, con esperti e appassionati pronti a condividere conoscenze, esperienze e

curiosità.

A rendere ancora più piacevole la visita sarà l’area food, pensata per offrire una pausa all’interno

della manifestazione, insieme alla possibilità di usufruire di due ampi parcheggi gratuiti. Sarà

inoltre disponibile il servizio di trasporto pubblico dalla stazione ferroviaria di Civitavecchia

fino all’area della manifestazione.

Confermata anche l’attenzione agli amici a quattro zampe: Terme in Fiore è una manifestazione

pet-friendly, con ingresso consentito agli animali.

Due giornate per scoprire piante e fioriture, incontrare professionisti e appassionati, partecipare alle

attività e lasciarsi conquistare dalla suggestiva atmosfera delle antiche terme.

Terme in Fiore vi aspetta il 12 e 13 settembre per un nuovo viaggio tra natura, storia, cultura

e bellezza.

Maria Cristina Ciaffi