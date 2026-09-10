Comunicato stampa

Presentazione nazionale del libro

FUTBOL E PROVVIDENZA (Erga edizioni)

di Gianluca Tinfena e Andrea Catalani

venerdi 25 settembre ore 18.15

Oratorio dei Salesiani

via Roma La Spezia

GLI AUTORI:

Gianluca Tinfena è giornalista professionista e insegnante di religione nelle scuole superiori

Andrea Catalani è giornalista e Profondo conoscitore del calcio sudamericano

In Argentina il calcio non è mai solo un gioco e la fede dei suoi campioni è il motore invisibile di ogni impresa.

In una terra dove il pallone diventa uno strumento di riscatto si prega per ringraziare, per chiedere protezione, ma soprattutto per trovare la forza di compiere l’impossibile, trasformando la vittoria in una benedizione collettiva.

Lo si è visto anche ai Mondiali, dove Lionel Messi, con gli occhi al cielo, ha guidato il suo popolo a sfiorare il secondo titolo mondiale consecutivo.

Il calcio in Sudamerica è un linguaggio universale capace di riscattare le periferie del mondo.

È qui che affonda le radici la storia del San Lorenzo de Almagro, la squadra diventata il simbolo della fede calcistica di Papa Francesco.

Tutto ha inizio nel 1908 in un campetto di un oratorio di Buenos Aires, dall’intuizione di Don Lorenzo Massa, un prete salesiano di origini genovesi. Per sottrarre i ragazzi del quartiere ai pericoli della strada, Don Massa offrì loro il cortile della parrocchia.

Da quell’incrocio tra oratorio e pallone è nato un modello di sport vicino alla gente, alimentato dal sacrificio dell’emigrazione italiana, la stessa degli antenati di Jorge Mario Bergoglio, Lionel Messi e Lionel Scaloni.

Il libro è un viaggio tra storie di calcio e fede, di campioni e leggende del calibro di Messi e Maradona, giocatore del San Lorenzo solo per una notte.

A Boedo di Buenos Aires, dove tutto è cominciato, sorgerà il nuovo stadio del San Lorenzo intitolato proprio alla memoria di Papa Francesco: un legame eterno tra radici, calcio e fede.

Gianluca Tinfena è giornalista professionista e insegnante di religione nelle scuole superiori. Voce nota dello sport in Liguria per tv, radio e social media. Grande appassionato di calcio e tifoso del San Lorenzo. Debutta con quest’opera dedicata alla memoria di Papa Francesco che ha conosciuto personalmente nel 2023.

Andrea Catalani è giornalista pubblicista con una visione del mondo forgiata da una gioventù trascorsa tra Africa e America Latina. Profondo conoscitore del calcio sudamericano. Ha al suo attivo numerose pubblicazioni nella saggistica sportiva, tra cui Mondiale mi manchi, Il calcio se…, Squadre Dimenticate e Luciano Spalletti dalla Spezia per edizioni Il Filo di Arianna. Introduzione di Francesco Nigro, uno dei più conosciuti telecronisti sportivi italiani. La voce delle partite del campionato argentino su Sportitalia.

Prefazione di Nahuel Valentini, calciatore argentino di origini italiane cresciuto a Rosario, la città di Messi. Ha giocato insieme ad Ángel Di María. Sfidò il San Lorenzo allenato da Diego Simeone.