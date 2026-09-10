Firmato il rogito per la sezione PD di Ponte Milvio

Dal profilo Facebook di Marco Pacciotti

Quando ieri ho finalmente avuto conferma della tanto agoniata firma per il rogito per la sezione di Ponte Milvio, da tanti conosciuta per essere stata la sezione nella quale fu iscritto l’indimenticabile Enrico Berlinguer, è come se fossi uscito da una lunga “apnea”. Un grande sollievo insomma e tanta soddisfazione e gratitudine verso molti.

La prima reazione è stata quella di avvertire compagni e amici che negli anni – oltre 40 per quel che mi riguarda – hanno frequentato e militato nella sezione. Un luogo che è sempre stato in primis politico e come tale un presidio democratico e di formazione, ma anche uno spazio aperto di confronto e sperimentazione un po’ fuori dai cliché. Tante esperienze politiche e percorsi di vita si sono incrociati, alcuni per periodi brevi, altri più lunghi e per alcuni ha significato anche incontrare l’amore della propria vita o persone che sono diventate poi gli amici di sempre. Racconto questo mie sensazioni non perché pensi che siano uniche e speciali, anzi il contrario. Penso che ogni sezione abbia fatto vivere questo tipo di esperienze e permesso di condividere percorsi politici e umani simili. Per questo rimango convinto che un Partito senza sezioni sia più debole e meno radicato e la sua comunità meno coesa. Per questo credo che una sezione in un quartiere sia anche un riferimento per le persone e un luogo dove la partecipazione e la democrazia traggono forza.

Giovanni Andrea Cerrina e dal suo gruppo dirigente e poi dal convinto sostegno della federazione romana del PD e del Segretario Enzo Foschi Michele Fina Per queste ragioni penso che quegli amici e compagni contattati abbiano espresso – con telefonate e messaggi in risposta al mio – la loro felicità nel sapere che la nostra sezione continuerà ad esserci. Una sezione che sarà sempre uguale e sempre diversa, come le persone che la animano. Non è mai stata , infatti, un semplice spazio fisico in cui riunirsi, ma un luogo della politica, aperto alle idee e dove in tanti si sono sentiti accolti e parte di una comunità. Una comunità più ampia degli iscritti e che presto festeggerà questa sfida collettiva vinta. Una sfida impegnativa e dagli esiti non scontati, vinta in primis grazie all’impegno degli iscritti, guidati dal giovane e coraggioso Segretarioe dal suo gruppo dirigente e poi dal convinto sostegno della federazione romana del PD e del Segretarioinsieme al Tesoriere Nicola Passanisi e a quello altrettanto importante della Direzione nazionale con la Segretaria Elly Schlein e il Tesorieresempre al nostro fianco. Meno visibile ma importantissimo e significativo politicamente è stato anche il sostegno di migliaia di cittadini che con il loro contributi hanno testimoniato la loro vicinanza e solidarietà concreta in un passaggio così difficile. Non è ancora finita ci sono impegni economici da affrontare ma senza ansie e con molte più certezze, soprattutto perché sappiamo che saremo in tanti a sostenere questo ultimo sforzo.

Ora però è il momento di preparare i festeggiamenti, presto vi faremo sapere… vi aspettiamo numerosi!!