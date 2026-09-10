“Il potere è in te” di Frank Belli

Comunicato stampa
L’Amministrazione Comunale di Anguillara Sabazia e la Biblioteca Comunale “Angela Zucconi” sono liete di invitarVi alla presentazione del libro:
Un’opera che unisce tecniche pratiche di auto-aiuto, spunti dalle neuroscienze e antica saggezza spirituale per accompagnare il lettore in un percorso esperienziale di crescita interiore, libertà e consapevolezza. Un invito a scoprire il proprio potenziale e a trasformare le sfide quotidiane in opportunità di realizzazione personale.
Durante l’incontro sarà presente Iria Moretti (mamma dell’autore), che dialogherà con Antonella Serafini.
Venerdì 18 Settembre
Ore 17:00
Biblioteca Comunale “Angela Zucconi”
(Largo dello Zodiaco, 21 – Anguillara Sabazia)
Tutti i dettagli sulla locandina in allegato.
Vi aspettiamo numerosi!