“Il potere è in te” di Frank Belli

Comunicato stampa

L’Amministrazione Comunale di Anguillara Sabazia e la Biblioteca Comunale “Angela Zucconi” sono liete di invitarVi alla presentazione del libro:

Un’opera che unisce tecniche pratiche di auto-aiuto, spunti dalle neuroscienze e antica saggezza spirituale per accompagnare il lettore in un percorso esperienziale di crescita interiore, libertà e consapevolezza. Un invito a scoprire il proprio potenziale e a trasformare le sfide quotidiane in opportunità di realizzazione personale.

Durante l’incontro sarà presente Iria Moretti (mamma dell’autore), che dialogherà con Antonella Serafini.

Venerdì 18 Settembre

Ore 17:00

Biblioteca Comunale “Angela Zucconi”

(Largo dello Zodiaco, 21 – Anguillara Sabazia)

Tutti i dettagli sulla locandina in allegato.

Vi aspettiamo numerosi!