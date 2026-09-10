tornano a Trevignano Romano La Storia e il Presente della Subacquea con la terza edizione del VINTAGE SCUBA DAYS “IL FUTURO INIZIA DAL PASSATO”

Comunicato stampa

Dal 25 al 27 settembre

Curatore Pippo Cappellano

Da venerdì 25 a domenica 27 settembre 2026, i locali di Skipper White via della Rena 81 a Trevignano Romano, sulle sponde del Lago di Bracciano, ospiteranno la terza Edizione del Vintage Scuba Days, l’evento di riferimento per gli appassionati della subacquea storica e del collezionismo d’epoca, ma non solo.

L’edizione di quest’anno – con il Patrocinio di Comune di Trevignano Romano, di DAN Europe e di HDS Italia – segna una svolta narrativa.

Al centro non sarà più soltanto il confronto tecnologico tra passato e presente, ma l’esperienza umana più intima: non a caso il tema di questa edizione sarà infatti “La gioia e la consapevolezza dell’immersione in un ambiente naturale che ci regala la vita”.

Un invito a riflettere sull’urgenza di tutelare l’ambiente marino mantenendo viva la meraviglia del respiro sott’acqua. Monitorare dunque il degrado senza mai dimenticare, come ricordava Folco Quilici, di documentare sempre quanto di bello la natura offre.

L’evento racconterà l’evoluzione dei mezzi che hanno consentito di tramandare le immagini del passato, dalle mitiche Arriflex 16mm scafandrate ai pionieristici sistemi di illuminazione.

Saranno esposte cineprese storiche e proiettati filmati d’epoca che hanno fatto sognare generazioni di esploratori, rendendo omaggio ai cineoperatori che per primi hanno acceso tutti i colori del blu.

Durante il VINTAGE SCUBA DAYS 2026 sono previsti:

Master in Medicina Subacquea e Iperbarica a cura di DMSI Università G d’Annunzio di Chieti-Pescara.



Incontri con esperti e protagonisti della subacquea per raccontare la storia, l’evoluzione tecnica, la divulgazione e la filosofia dell’esplorazione consapevole.

Incontri con associazioni ambientaliste per parlare della salute dei nostri mari e delle loro criticità.

Proiezioni di filmati e approfondimenti tecnici sulle sfide della ripresa subacquea.

Mostre di pezzi rari e stand di attrezzature moderne.

Artisti del mare con le loro opere.

Vintage Scuba Days è un’occasione unica per entrare in contatto con una comunità che custodisce la memoria dell’immersione e dell’esplorazione subacquea, promuovendo una consapevolezza ambientale e storica, necessaria per il futuro dei nostri oceani.

IL PROGRAMMA

VENERDì 25 settembre:

MATTINA

10:00 – Attività in acqua – Passato e futuro, l’incontro

Pippo Cappellano-Marina Cappabianca-Gianfranco Simonini- Christian Petron-Sandro Marroni- Rolando Di Giorgio

POMERIGGIO

15:00 – Master Medicina Iperbarica DMSI.

Prof. Gerardo Bosco Università Gabriele D’Annunzio di Chieti-Pescara, Dr Thom Prof. Sandro Marroni Pres. DAN Europe, e Mr Clarke che si collegherà da remoto.

SABATO 26 settembre:

MATTINA

10:00 – Apertura ufficiale, saluto della Sindaca di Trevignano Romano Claudia Maciucchi ai partecipanti

11:00 – Sandro Marroni, Steve Thom e Dino Bosco: Aggiornamenti e recenti progressi per la sicurezza della decompressione

12:00 – Carlo Farina presenta il libro “La leggenda del pescatore pentito”

12:20 – Andrea Mucedola “Il ruolo dell’IA nel futuro della subacquea”

POMERIGGIO

15:00 – Pippo Cappellano “La meraviglia dei primi respiri sott’acqua”

15:20 – Marina Cappabianca “Il cinema subacqueo, da voce dell’ignoto a strumento di divulgazione e tutela

15:40 – Rosalba Giugni “I primi 40 anni della Fondazione che ha cambiato la percezione del mare”

16:00 – Salvo Emma “La Soprintendenza del Mare in Sicilia e gli itinerari culturali sommersi”

16:20 – Massimo Scarpati “l’apnea, il corallo, i libri. Il mare, un amore senza confini”

16:40 – Giada Franci “oltre trent’anni di invenzioni e scoperte dell’ingegnere Guido Gay a bordo del suo catamarano Daedalus.

17:00 – Andrea Morello “Le operazioni di Sea Shepherd a tutela della biodiversità del Mediterraneo”

17:20 – Proiezione di “Before the Last Octopus” di Sea Shepherd (40’)

DOMENICA 27 settembre:

MATTINA

10:00 – Mirko Bruni “La scienza al servizio della divulgazione”

10:20 – Marco Anzidei “Geologia e archeologia, insieme per raccontare il patrimonio storico sommerso”

10:40 – Stefano Ruia “L’ingegneria al servizio della sicurezza, dal decompressimetro ai moderni computer”

11:00 – Gianfranco Simonini “Professione subacqueo, tra missioni umanitarie, bonifica di fondali e tutela del patrimonio”

11:20 – Proiezione del film “Come un sasso nel mare” (82’) Introduzione dell’autore Claudio Colombo

POMERIGGIO

15:00 – Christian Petron “La passione per il mare raccontata in 60 anni di film e documentari”

Proiezione di:

16:00 – Fabio Vitale “Gli sciacalli del mare, una pagina di storia subacquea tra miseria, ingegno e coraggio”

16:20 – Rolando Di Giorgio “Protocolli di sicurezza e gestione dell’immersione con gruppi misti di subacquei in circuito aperto e operatori con rebreather”

16:40 – Maurizio Baldinucci “dai visionari Cousteau e Gagnan, le geniali intuizioni che hanno indicato la strada alla moderna subacquea

17:00 – Chiusura lavori – Alessandro Filippini, Marina Cappabianca e Pippo Cappellano

Brindisi finale