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Cerveteri, completati gli interventi nelle scuole: tutto pronto per la prima campanella!

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Comunicato stampa

Si sono conclusi mercoledì 9 settembre, come da programma, gli interventi di manutenzione e cura del verde nei plessi scolastici del Comune di Cerveteri avviati lo scorso 31 agosto in vista della ripresa delle attività didattiche.

Il personale tecnico della Multiservizi Caerite è stato impegnato in un fitto programma di interventi che ha interessato tutte le scuole del territorio comunale.

Sfalcio dell’erba, potatura delle siepi, sistemazione e cura di alberature e arbusti, controllo di recinzioni, cancelli e degli arredi: le squadre operative sono intervenute nelle aree esterne dei plessi utilizzando mezzi e attrezzature adeguati alle diverse lavorazioni.

Tutte le attività sono state seguite e coordinate sul campo dai tecnici del Servizio Verde Pubblico della Multiservizi Caerite.

«Abbiamo completato gli interventi nei tempi previsti, grazie a un lavoro intenso che ha coinvolto in questi giorni il nostro personale tecnico – ha dichiarato Linda Ferretti, Direttore Generale della Multiservizi Caerite –. Le squadre hanno lavorato con attenzione e professionalità portando a termine tutte le operazioni programmate. Ringrazio ancora una volta il personale del nostro Servizio Verde Pubblico per l’impegno dimostrato».

Quello appena concluso rappresenta il primo ciclo di interventi necessario a accogliere al meglio alunni, studenti e personale scolastico nei rispettivi plessi. Le attività di manutenzione proseguiranno nel corso dell’anno scolastico sulla base delle necessità e della programmazione concordata con il Comune di Cerveteri.

«La riapertura delle scuole era per noi una priorità – ha dichiarato l’Amministratore Unico Alessio Pascucci –. Il lavoro naturalmente non finisce qui: per tutto l’anno scolastico Multiservizi Caerite continuerà a garantire il proprio supporto al Comune di Cerveteri per quanto di propria competenza, per garantire il decoro e la sicurezza delle aree scolastiche» 

 

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