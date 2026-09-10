3, 2, 1…VIA!  Prenotazioni aperte per la Settimana della Scienza 2026 targata Frascati Scienza 

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Pronti via: sono appena state aperte le prenotazioni online per le decine di eventi dedicati alle scuole e al pubblico generico dell’imperdibile Settimana della Scienza 2026 targata Frascati Scienza.
Dal 21 al 26 settembre sono decine gli appuntamenti pensati per tutte le età con scienziati, ricercatori, laboratori, spettacoli, divulgatrici e divulgatori. Il tutto culminerà, come ogni anno, con gli eventi del venerdì e del sabato, 25 e il 26 settembre
Quest’anno, anche senza finanziamenti europei, Frascati Scienza continua a portare gratuitamente il pubblico ad incontrare e toccare con mano la ricerca nelle piazze, negli spazi culturali, nei musei e nelle università.
Il programma è pensato per raccontare la scienza senza barriere, attraverso esperimenti, giochi, laboratori, quiz, spettacoli, incontri e attività interattive.
ATTIVITÀ PER LE SCUOLE
Le mattine alle Mura del Valadier e alle Scuderie Aldobrandini, saranno dedicate alle attività per le scuole. Tra la vasta scelta di laboratori scopriremo insieme un’installazione immersiva Il Giardino del Cervello, della Fondazione EBRI “Rita Levi-Montalcini”, con enormi sculture tessili che riproducono le cellule del sistema nervoso e ci cimenteremo in un escape game scientifico, Oz Escape! con i divulgatori di G.Eco. Di alcol, Kefir, mele e legumi si indagherà insieme a Fondazione AIRC e CREA. E poi ancora con Istat – Istituto Nazionale di Statistica i ragazzi si potranno cimentare in un Gioco dell’Oca ad hoc per poi affiancarsi, come biologi in erba, ai microscopi del Dipartimento di Biologia dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. Esploreremo Il nostro Tesoro Blu e Verde, alghe e mari, con FVA New Media Research.
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE
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ATTIVITÀ PER TUTTI
Dal 21 al 24 settembre, tutti i pomeriggi le Mura del Valadier attendono ragazzi, ragazze, mamme, papà e curiosi, con tantissimi laboratori.
Ogni pomeriggio la scienza prende vita con Il Giardino del Cervello, Eridania e DTT, tra esperimenti, curiosità e incontri per tutte le età. Per i più piccoli, da lunedì a giovedì, G.Eco, nell’ambito del programma ACEA, propone un laboratorio per diventare veri piccoli scienziati: si costruiscono bug hotel, si incontrano piccoli animali dal vivo, si gioca con la Torre dell’Ecosistema e si piantano semi per aiutare gli impollinatori.
Il lunedì spazio anche ai giovanissimi di SkyLab Rocketry, che si cimentano con razzimodelli e attività legate alla progettazione e all’esplorazione dello spazio.
Il giovedì si parla di cambiamento climatico con l’assessora Valeria Chiozza e si può vivere un’esperienza immersiva grazie alla postazione di realtà virtuale del Dipartimento di Ingegneria di Tor Vergata.
Con l’Associazione Dire Fare Cambiare e Giornalisti Nell’Erba scopriremo l’Arte di cambiare il Mondo: due mostre interattive attraverso cui conoscere L’Arte e le Donne che cambiano il mondo.
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VENERDÌ 25 E SABATO 26
La kermesse raggiungerà il clou il venerdì e il sabato, quando la magia della scienza raggiungerà tante altre location. In piazza San Pietro show scientifici La scienza sale sul palco con Licia Troisi, tra astrofisica e fantascienza, e Federico Benuzzi, che trasforma la fisica in uno spettacolo di giocoleria. Con Alessandro Coletta si ripercorre la storia dei pionieri a quattro zampe della corsa allo spazio, mentre Jacopo De Luca porta il pubblico ad ascoltare i suoni della natura che rischiamo di perdere. Alessio Perniola – Multiversi APS coinvolge il pubblico tra esperimenti, enigmi e Intelligenza Artificiale. E poi, Scienza Coatta con Pe dilla tutta – Live Show: 60 minuti di scienza, aneddoti, curiosità e meme, rigorosamente in romano. Il pubblico potrà scoprire i segreti del DNA con il Dipartimento di Biologia dell’Università di Roma Tor Vergata, conoscere la ricerca biomedica e i virus con il Dipartimento di Medicina Sperimentale, entrare nel mondo dell’Agenzia Spaziale Europea. Da non perdere anche l’Open Day del Centro Donato Menichella di Banca d’Italia dove si terranno decine di iniziative tra cui il 24 settembre anche un concerto con cover degli 883.
Un viaggio nel cuore della ricerca sulla fusione nucleare sarà proposto dalle scienziate e dagli scienziati di DTT Scarl, che accompagneranno il pubblico alla scoperta del funzionamento del reattore. Con Eridania Italia S.p.A. il percorso si sposterà invece dalla terra alla tavola, per esplorare il viaggio che compiono gli alimenti. Tecnologia, creatività e sostenibilità saranno al centro della postazione interattiva Coral Reborn, curata dai teacher di Little Genius International.
Anche Acea Ato 2 porterà il tema della sostenibilità attraverso una serie di laboratori pensati per i più piccoli e realizzati insieme alle scienziate e agli scienziati della natura di G.Eco.
Infine, Unitelma Sapienza propone tantissime attività con la realtà virtuale — tra esperienze di laboratorio, viaggi in scenari naturalistici e archeologici ed esplorazioni nei centri neuroscientifici — affiancate da un focus su come bambini e bambine cominciano a elaborare le proprie idee sul mondo del lavoro e sul loro futuro professionale.
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