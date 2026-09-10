3, 2, 1…VIA!  Prenotazioni aperte per la Settimana della Scienza 2026 targata Frascati Scienza 

VENERDÌ 25 E SABATO 26

La kermesse raggiungerà il clou il venerdì e il sabato, quando la magia della scienza raggiungerà tante altre location. In piazza San Pietro show scientifici La scienza sale sul palco con Licia Troisi, tra astrofisica e fantascienza, e Federico Benuzzi, che trasforma la fisica in uno spettacolo di giocoleria. Con Alessandro Coletta si ripercorre la storia dei pionieri a quattro zampe della corsa allo spazio, mentre Jacopo De Luca porta il pubblico ad ascoltare i suoni della natura che rischiamo di perdere. Alessio Perniola – Multiversi APS coinvolge il pubblico tra esperimenti, enigmi e Intelligenza Artificiale. E poi, Scienza Coatta con Pe dilla tutta – Live Show: 60 minuti di scienza, aneddoti, curiosità e meme, rigorosamente in romano. Il pubblico potrà scoprire i segreti del DNA con il Dipartimento di Biologia dell’Università di Roma Tor Vergata, conoscere la ricerca biomedica e i virus con il Dipartimento di Medicina Sperimentale, entrare nel mondo dell’Agenzia Spaziale Europea. Da non perdere anche l’Open Day del Centro Donato Menichella di Banca d’Italia dove si terranno decine di iniziative tra cui il 24 settembre anche un concerto con cover degli 883.

Un viaggio nel cuore della ricerca sulla fusione nucleare sarà proposto dalle scienziate e dagli scienziati di DTT Scarl, che accompagneranno il pubblico alla scoperta del funzionamento del reattore. Con Eridania Italia S.p.A. il percorso si sposterà invece dalla terra alla tavola, per esplorare il viaggio che compiono gli alimenti. Tecnologia, creatività e sostenibilità saranno al centro della postazione interattiva Coral Reborn, curata dai teacher di Little Genius International.

Anche Acea Ato 2 porterà il tema della sostenibilità attraverso una serie di laboratori pensati per i più piccoli e realizzati insieme alle scienziate e agli scienziati della natura di G.Eco.

Infine, Unitelma Sapienza propone tantissime attività con la realtà virtuale — tra esperienze di laboratorio, viaggi in scenari naturalistici e archeologici ed esplorazioni nei centri neuroscientifici — affiancate da un focus su come bambini e bambine cominciano a elaborare le proprie idee sul mondo del lavoro e sul loro futuro professionale.