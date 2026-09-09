SCUOLA, STUDENTI AL MINISTERO PER IL PRIMO GIORNO: «IL NOSTRO TEMPO È ORA»

Comunicato stampa

ROMA – Oggi la Rete degli Studenti Medi del Lazio e l’Unione degli Universitari di Roma erano davanti al MIM per il primo giorno di scuola, rilanciando la manifestazione del 19 Settembre per Spin Time.

«Spin è da anni uno spazio di socialità, cultura e mutualismo per la città – così Simone Montori della Rete degli Studenti Medi del Lazio e Ilaria Vinattieri di UDU-SU Sapienza – Difendere Spin Time significa difendere la possibilità di costruire una città più accessibile e inclusiva».

La mobilitazione si inserisce nella più ampia lotta per la tutela del diritto allo studio contro il caro scuola e il caro vita, che rendono sempre più difficile per le giovani generazioni vivere, studiare.

«Il costo dei libri scolastici sempre in crescita rende sempre più inaccessibile il diritto allo studio – spiega Montori – allo stesso tempo, domani torneremo in classe con temperature folli e edifici inadeguati. Serve tornare ad investire in istruzione».

Il 19 settembre saremo in piazza per Spin Time e per il diritto allo studio, alla socialità e alla città.