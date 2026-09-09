LADISPOLI, RIPARTONO I LAVORI PER STRADE E MARCIAPIEDI: L’AMMINISTRAZIONE GRANDO ACCELERA SULLA RIQUALIFICAZIONE DELLA CITTÀ

Comunicato stampa

Dopo la pausa estiva, ripartono a pieno ritmo gli interventi per la riqualificazione di strade e marciapiedi a Ladispoli. Un nuovo capitolo del programma di manutenzione e ammodernamento della viabilità portato avanti dall’Amministrazione guidata dal sindaco Alessandro Grando.

Da lunedì le squadre torneranno operative su via Palermo, via La Spezia e via Napoli, dove proseguiranno i lavori di rifacimento dei marciapiedi.

Terminata questa fase, il programma prevede il rifacimento dei manti stradali di via Genova, via Siracusa e via Taranto.

«Non ci fermiamo – dichiara l’Assessore ai Lavori Pubblici Marco Pierini –. Dopo la pausa estiva ripartiamo con determinazione, dando continuità a un programma di interventi che l’Amministrazione Grando ha messo in campo per migliorare concretamente la qualità urbana. Prima i marciapiedi di via Palermo, via La Spezia e via Napoli, poi il rifacimento dei manti stradali di via Genova, via Siracusa e via Taranto».

«La manutenzione della città – prosegue Pierini – richiede programmazione, risorse e soprattutto continuità. È quello che stiamo facendo, intervenendo progressivamente sulle criticità e trasformando gli impegni assunti in opere concrete. Vogliamo una Ladispoli più sicura, decorosa e funzionale: continueremo a lavorare in questa direzione».

Con la ripresa degli interventi, l’Amministrazione comunale conferma dunque una delle linee prioritarie del proprio mandato: investire sulla manutenzione e sulla riqualificazione del patrimonio urbano, migliorando la vivibilità dei quartieri e la sicurezza di automobilisti e pedoni.

