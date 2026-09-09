CANALE MONTERANO: ON LINE GLI ORARI DEL TRASPORTO SCOLASTICO PER L’A.S. 2026/2027

Dal profilo Facebook del comune di Canale Monterano

Alla luce dei sopralluoghi effettuati, delle domande ricevute e della documentazione trasmessa dalla scuola, prima agli uffici e ieri, in via definitiva, alle famiglie, questi sono gli orari e le fermate. Si specifica che per i primi giorni, in cui le entrate e le uscite dei bambini sono diversificate a seconda delle età e dei plessi, il servizio non potrà essere garantito in tutti gli orari ed a tutte le classi.