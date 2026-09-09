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CANALE MONTERANO: ON LINE GLI ORARI DEL TRASPORTO SCOLASTICO PER L’A.S. 2026/2027

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Dal profilo Facebook del comune di Canale Monterano

Con l’avvio dell’anno scolastico 2026/2027 parte anche il trasporto scolastico: un nuovo mezzo a disposizione dei bambini per offrire un servizio più confacente alle esigenze delle famiglie.
Alla luce dei sopralluoghi effettuati, delle domande ricevute e della documentazione trasmessa dalla scuola, prima agli uffici e ieri, in via definitiva, alle famiglie, questi sono gli orari e le fermate. Si specifica che per i primi giorni, in cui le entrate e le uscite dei bambini sono diversificate a seconda delle età e dei plessi, il servizio non potrà essere garantito in tutti gli orari ed a tutte le classi.
Si consiglia, quindi, di leggere con attenzione e per intero il documento (composto da 14 pagine) caricato al link sotto indicato, onde evitare disguidi e/o fraintendimenti. Il gruppo whatsapp ufficiale dedicato al servizio sarà attivato nei prossimi giorni e ne verrà data notizia attraverso i canali informativi comunali.
Si invita, infine, a non prendere in considerazione documenti, messaggi o altri materiali informativi in merito al servizio che non siano quelli scaricati dal sito istituzionale del Comune, unica fonte da cui prendere informazioni ufficiali. Si ringrazia per la collaborazione.
Per scaricare gli orari completi:
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