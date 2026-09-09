AVVIO DEI SERVIZI DI MENSA SCOLASTICA E AUTOBUS A MANZIANA

Dal profilo Facebook del comune di Manziana
Si informano i genitori che i servizi di mensa scolastica e scuolabus saranno garantiti a partire da giovedì 17 settembre 2026, in concomitanza con l’entrata in vigore dell’orario scolastico definitivo comunicato dall’Istituto Comprensivo di Manziana.
Per ragioni organizzative e di gestione dei servizi, le iscrizioni dovranno essere effettuate entro e non oltre il 16 settembre 2026.
REGOLARIZZAZIONE POSIZIONI DEBITORIE
Si invitano le famiglie a verificare e saldare eventuali posizioni debitorie pregresse entro e non oltre la medesima data (16 settembre 2026).
Si precisa che non sarà in alcun modo possibile procedere all’iscrizione per gli utenti con morosità in corso. Pertanto, in caso di mancato saldo entro il termine indicato, i genitori dovranno provvedere autonomamente a comunicare alla Scuola l’esonero/la rinuncia al servizio di refezione scolastica.
Si raccomanda la massima puntualità per consentire una corretta pianificazione e l’erogazione regolare dei servizi fin dal primo giorno.