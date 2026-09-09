MUNICIPIO XV, PARCO VOLUSIA: CONSEGNATA L’AREA DI CANTIERE PER AVVIO RIQUALIFICAZIONE DEI CASALI

Comunicato stampa



Dopo gli interventi di bonifica e sfalcio dei terreni circostanti effettuati in estate, la fase di recupero delle tre strutture entra ora nel vivo con l’allestimento del cantiere e il successivo avvio dei lavori.

Per aggiornare la cittadinanza sulla programmazione e l’andamento degli interventi, è in programma un’assemblea pubblica per il prossimo 28 settembre alle ore 17.30 presso l’Istituto Comprensivo Parco di Veio di E’ stata consegnata questa mattina da parte del Dipartimento Urbanistica di Roma Capitale l’area di cantiere per l’avvio dei lavori di riqualificazione dei Casali di Parco Volusia.Dopo gli interventi di bonifica e sfalcio dei terreni circostanti effettuati in estate, la fase di recupero delle tre strutture entra ora nel vivo con l’allestimento del cantiere e il successivo avvio dei lavori.Per aggiornare la cittadinanza sulla programmazione e l’andamento degli interventi, è in programma un’assemblea pubblica per il prossimo 28 settembre alle ore 17.30 presso l’Istituto Comprensivo Parco di Veio di via Fosso del Fontaniletto 29/B . Un passaggio significativo all’interno di un percorso partecipato che l’Assessorato all’Urbanistica di Roma Capitale e il Municipio XV hanno portato avanti in questi anni coinvolgendo in modo costante associazioni e cittadini del territorio per definire in maniera condivisa le destinazioni funzionali dei tre casali e condividere la progettualità e le tempistiche. Con un finanziamento di 3,5 milioni di euro i lavori trasformeranno i casali in uno spazio civico a disposizione della comunità con servizi wi-fi, postazioni di coworking e studio, una biblioteca civica, sala conferenze e un punto ristoro.

“Con la consegna dell’area di cantiere facciamo un ulteriore passo avanti verso il recupero dei Casali di Parco Volusia, che inizierà a breve. Dopo gli interventi di bonifica e sfalcio realizzati ad agosto, siamo ormai pronti a partire con i lavori che restituiranno alla comunità tre immobili abbandonati da decenni. Un risultato importante, frutto di un percorso costruito insieme al Municipio, ai cittadini e alle associazioni del territorio, che hanno contribuito a definire la funzione che questi spazi dovranno avere. Ora quel percorso entra nella sua fase decisiva: il cantiere sta per partire e presto il Municipio XV potrà vedere concretamente la trasformazione dei Casali restituendo vita e nuove funzioni a un patrimonio pubblico strategico per questo quadrante della città” dichiara l’Assessore all’Urbanistica di Roma, Maurizio Veloccia.

“La consegna dell’area di cantiere e l’avvio dei lavori per il recupero dei Casali Volusia rappresenta un traguardo per il territorio, ma anche e soprattutto una ripartenza. Dopo l’apertura del primo lotto nel 2015 durante la nostra prima consiliatura, nel 2021, appena insediati, abbiamo ripreso a lavorare sul parco, dapprima per la riapertura del secondo lotto e poi per la valorizzazione di questa porzione, con i casali in stato d’abbandono da decenni. Ringraziamo l’Assessore Maurizio Veloccia che da subito ha compreso l’importanza del recupero di questi beni; non una semplice ristrutturazione ma la nascita di un luogo rigenerato, fruibile e capace di creare nuove opportunità di incontro, cultura e socialità” – concludono il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati e l’Assessore municipale, Marcello Ribera.

Roma, 9 settembre 2026