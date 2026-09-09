Settembre ricco di appuntamenti alla Mondadori Cerveteri: venerdì c’è Alessandra Giobbi, poi Francois Morlupi, Marco Faraoni e Catena Fiorello

Dopo il successo dell’edizione “summer” tornano gli incontri letterari in libreria a Cerveteri_

Dopo il successo della versione “summer” in riva al mare, gli incontri letterari della Mondadori Bookstore di Cerveteri tornano in libreria, nella consueta e accogliente location di Largo Almuneacar n.4. Per il mese di settembre, un “poker” d’incontri d’autore di grande spessore: si comincia venerdì 11 settembre alle ore 18:00 con Alessandra Giobbi, che presenterà “Ama, un libro d’amore scritto per amore”, un racconto pieno di sentimento, spiritualità, fede cristiana e motivazione a portare nella propria vita sempre i valori dell’amore e della misericordia. Seguirà una lezione gratuita di pilates offerta dall’autrice.

“Nella stagione estiva abbiamo replicato, memori del riscontro dell’anno precedente, la rassegna de La Mondadori Cerveteri Incontra in riva al mare – hanno spiegato Andrea Oliva e Tarita Vecchiotti di Mondadori – una manifestazione che ci ha portato grandi soddisfazioni non soltanto in termini di presenze, ma anche e soprattutto da un punto di vista dell’interesse e della partecipazione attiva ad ogni incontro, sinonimo di quanto sia grande il desiderio da parte della città di conoscere autori e storie nuove. Ora torniamo nella nostra libreria con un settembre davvero ricco di appuntamenti, che inizieremo questo venerdì con Alessandra Giobbi e proseguiremo poi con Francois Morlupi, un amico della nostra libreria che presenterà in anteprima nazionale il suo nuovo libro giallo ‘Oltre il Silenzio”, Marco Faraoni e infine un’autrice di fama nazionale come Catena Fiorello”.

“Siamo già al lavoro – proseguono – per pianificare l’intera stagione autunnale e invernale di incontri letterari e presto avremo il programma completo. Vi aspettiamo come sempre in libreria, per emozionarci insieme, per trascorrere piacevoli momenti di incontro in compagnia di nuove storie e tanti autori. Gli incontri letterari avranno inizio alle ore 18:00 e sono come sempre ad ingresso libero e gratuito”.