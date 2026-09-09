Dove sta andando l’Italia? E dove vogliamo portarla

In questi giorni ho provato anche a mettere in fila alcune riflessioni su quello che sta accadendo in Italia e in Europa. Parto da un punto molto semplice. Dopo quattro anni di governo Meloni, il problema non è la stabilità del governo. Il problema è dove sta andando l’Italia. La crescita è ferma, i salari continuano a perdere potere d’acquisto, la sanità pubblica è sempre più in difficoltà, aumentano le disuguaglianze e troppe persone fanno più fatica di prima. Questa non è crescita. È una decrescita infelice. E non basta dire che il governo dura. Un governo va giudicato per quello che cambia nella vita delle persone.