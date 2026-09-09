Dove sta andando l’Italia? E dove vogliamo portarla

Dal profilo newsletter@nicolazingaretti
|
In questi giorni ho provato anche a mettere in fila alcune riflessioni su quello che sta accadendo in Italia e in Europa.
Parto da un punto molto semplice.
Dopo quattro anni di governo Meloni, il problema non è la stabilità del governo. Il problema è dove sta andando l’Italia.
La crescita è ferma, i salari continuano a perdere potere d’acquisto, la sanità pubblica è sempre più in difficoltà, aumentano le disuguaglianze e troppe persone fanno più fatica di prima.
Questa non è crescita. È una decrescita infelice.
E non basta dire che il governo dura. Un governo va giudicato per quello che cambia nella vita delle persone.
|
Ma penso anche un’altra cosa: non possiamo limitarci a dire che questa destra sta sbagliando.
Dobbiamo costruire un’alternativa.
Dobbiamo tornare a parlare alle persone di futuro, di sicurezza, di lavoro, di diritti, di opportunità. E dobbiamo farlo con idee chiare.
Per me le parole da cui ripartire sono tre: crescita, uguaglianza, libertà.
Crescita, perché un Paese fermo è un Paese che perde fiducia.
Uguaglianza, perché una società dove aumentano le distanze è una società più debole e più ingiusta.
Libertà, perché non c’è futuro senza diritti, democrazia e dignità delle persone.
È da qui che può nascere un nuovo domani.