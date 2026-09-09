HomeEventi Santa Messa all’antica Monterano: domenica 20 settembre ore 18.00 09/09/2026 0 104 E-mailXWhatsAppFacebookPinterestLinkedinReddItTumblrTelegramViberStampa Dalla pagina Facebook del Comune Tagsantico abitatoMonteranoSanta messa Condividere E-mailXWhatsAppFacebookPinterestLinkedinReddItTumblrTelegramViberStampa Articolo precedenteManziana: Giochi tattili e brevi racconti sul tema della paura, attraverso libri cartonati da toccare, musica, piccoli pupazzi e burattini di stoffaArticolo successivoDove sta andando l’Italia? E dove vogliamo portarla Ultimi articoli Società MUNICIPIO XV, PARCO VOLUSIA: CONSEGNATA L’AREA DI CANTIERE PER AVVIO RIQUALIFICAZIONE DEI CASALI Ambiente Gli Alberi raccontano – Adottiamo il Parco Cultura Settembre ricco di appuntamenti alla Mondadori Cerveteri: venerdì c’è Alessandra Giobbi, poi Francois Morlupi, Marco Faraoni e Catena Fiorello Salute Ritorno a scuola, i consigli della ASL Roma 4 Ambiente Il Bosco di Valcanneto non è solo un polmone verde: Regione e Città Metropolitana al lavoro con l’Amministrazione per la tutela, la sicurezza e... Carica altri