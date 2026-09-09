Crocieristi da Civitavecchia, Tarquinia punta a 2.500 visitatori al mese. L’assessore Andreani: “Ora trasformiamo le presenze in opportunità per le imprese”

Riceviamo e pubblichiamo

Il collegamento tra il porto di Civitavecchia e Tarquinia entra nella sua fase operativa, con i primi gruppi di crocieristi già arrivati in città. Il servizio, una volta a regime, prevede due corse giornaliere, tutti i giorni, con una stima di circa 2.500 visitatori al mese. “Per anni si è parlato della necessità di intercettare i crocieristi che arrivano a Civitavecchia. Oggi questo impegno comincia a tradursi in presenze concrete – dichiara l’assessore al Commercio Andrea Andreani –. La vera sfida è fare in modo che diventino valore per Tarquinia e nuove opportunità per le nostre imprese”.

L’obiettivo è fare del collegamento un’occasione per proporre ai visitatori un’esperienza che vada oltre la semplice visita, valorizzando il patrimonio archeologico, storico, paesaggistico ed enogastronomico della città. “Non vogliamo semplicemente portare dei pullman in città – prosegue –. Vogliamo far conoscere Tarquinia, accompagnare i visitatori alla scoperta del territorio e creare un rapporto diretto con le nostre attività. Il crocierista deve diventare un visitatore che entra nel centro storico, conosce le nostre botteghe, assaggia i nostri prodotti e sceglie un ristorante”.

Per questo l’assessorato al Commercio promuoverà nelle prossime settimane un incontro con le imprese per definire una nuova formula di promozione e costruire un’offerta turistica integrata. Degustazioni, visite, acquisti nel centro storico, esperienze legate all’artigianato e alla produzione locale e proposte della ristorazione potranno diventare parte dell’esperienza dei crocieristi. “Le aziende saranno protagoniste – conclude l’assessore Andreani –.

Il Comune metterà a disposizione coordinamento e strumenti di promozione, lavorando insieme agli operatori per costruire iniziative semplici, concrete e di qualità, capaci di generare ricadute reali sul territorio”.