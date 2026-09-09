 Sabato 19 settembre la presentazione della sesta edizione dell’evento “Caravaggio in vetrina”

Comunicato stampa

“Come tradizione ormai da sei anni, l’evento Caravaggio in vetrina aprirà il cartellone autunnale dell’amministrazione comunale. Ed ancora una volta il centro di Ladispoli diventerà un museo a cielo aperto con l’esposizione di copie museali dei capolavori del pittore lombardo realizzati da artisti provenienti da tutta Italia”.

Con queste parole la delegata all’arte, Felicia Caggianelli, ha annunciato il ritorno dell’iniziativa culturale ed artistica che prenderà il via nell’ultima settimana di settembre, in coincidenza con l’anniversario della data di nascita di Caravaggio.

“Le vetrine delle attività commerciali di viale Italia e strade limitrofe – prosegue la delegata Felicia Caggianelli – ancora una volta permetteranno a residenti e turisti di poter ammirare anche riproduzioni fedeli di dipinti andati distrutti nel corso dei secoli o custoditi in collezioni private e dunque inaccessibili al grande pubblico. Le opere quest’anno saranno ancora più numerose e, visto l’evidente successo delle precedenti edizioni della rassegna, l’amministrazione comunale ha deciso di estendere la possibilità di esporre non soltanto ai pittori.

Oltre a tanti capolavori di Caravaggio riprodotti alla perfezione, nelle vetrine del corso principale di Ladispoli si potranno ammirare anche delle interpretazioni realizzate da bambini ed adulti che vogliano cimentarsi con la pittura. Lo scopo di questo evento è continuare a rinsaldare il legame tra Caravaggio ed il territorio dell’attuale Ladispoli, dove sbarcò sulla spiaggia di Palo e fu l’ultima volta che fu visto vivo. Al termine della rassegna, insieme al sindaco Alessandro Grando, premieremo tutti coloro che avranno partecipato all’iniziativa con medaglie e riconoscimenti nel corso di una cerimonia ufficiale».

La conferenza stampa di presentazione della sesta edizione di “Caravaggio in vetrina”, si svolgerà sabato 19 settembre alle ore 18 nell’area dell’open space dell’azienda Idrorent in viale California 1 a Ladispoli nel corso di una serata conviviale. Tutti i commercianti del centro che volessero esporre un dipinto di Caravaggio nella propria vetrina possono inviare richiesta di adesione, totalmente gratuita, alla mail licia.caggianelli@libero.it

A corollario di questa iniziativa, l’amministrazione comunale lancerà anche un altro evento rivolto ai bambini delle scuole. Il progetto “Un Caravaggio per la mia Ladispoli” lancerà agli alunni la sfida di disegnare una loro interpretazione dei dipinti esposti nelle vetrine di viale Italia, sprigionando la propria creatività. Tutti gli alunni saranno premiati nella sala consiliare in autunno.