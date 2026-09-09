Il Bosco di Valcanneto non è solo un polmone verde: Regione e Città Metropolitana al lavoro con l’Amministrazione per la tutela, la sicurezza e la salvaguardia del patrimonio.

Comunicato stampa

Un percorso tecnico condiviso per affrontare i cambiamenti climatici, gli attacchi patogeni e il rischio incendi, nel segno della trasparenza e del dialogo con i cittadini.

Prosegue senza sosta il lavoro dell’Amministrazione Comunale per il futuro del Bosco di Valcanneto. Questa mattina si è svolto un nuovo, importante sopralluogo tecnico sul campo alla presenza degli agronomi forestali della Regione Lazio, della Città Metropolitana, dei tecnici del nostro Ufficio Ambiente, dell’agronomo di Multiservizi e del professionista incaricato del progetto di tutela e riqualificazione.

L’unico obiettivo che stiamo perseguendo è la tutela, la valorizzazione e la conservazione di questo straordinario patrimonio verde attraverso interventi necessari e mirati. Per farlo al meglio, abbiamo scelto di allargare il campo chiedendo il supporto degli enti superiori: la Regione Lazio ci affianca per approfondire l’età e la storia del bosco e, insieme alla Città Metropolitana, ci supporterà nella valutazione tecnica degli interventi da mettere in atto.

Stiamo conducendo valutazioni approfondite tenendo conto di una realtà complessa. I cambiamenti microclimatici stanno modificando la natura dei nostri boschi, rendendo alcune specie meno resistenti, e il bosco è stato colpito da un attacco patogeno e fungino molto aggressivo. Se lasciassimo tutto così, gli alberi malati e morti alimenterebbero il contagio e il bosco andrebbe incontro a morte sicura, oltre a rappresentare un pericolo altissimo per il rischio incendi, tenendo conto della vicinanza alle case.

Gli interventi allo studio mirano a evitare rischi fondamentali e si basano su alcuni elementi chiave: la tutela dell’ecosistema per proteggere la biodiversità e l’equilibrio naturale. Il rischio idrogeologico per prevenire criticità legate alla stabilità del suolo e alla gestione dell’alveo.

Infine la prevenzione fitosanitaria per bloccare e prevenire la diffusione dei patogeni aggressivi.

“Voglio dare una certezza assoluta ai cittadini – dichiara il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti –. L’unico obiettivo da perseguire è la salvaguardia di questo luogo a cui la nostra comunità è profondamente legata, riconoscendone il valore affettivo, simbolico e, soprattutto, ambientale. Conosciamo bene la situazione e stiamo affrontando ogni aspetto con il supporto fondamentale della Regione Lazio e della Città Metropolitana di Roma Capitale, che ringrazio per il loro lavoro al nostro fianco“.

“La trasparenza per noi è una regola inderogabile: è ancora tutto da decidere, non c’è nessuna decisione calata dall’alto. Al termine di questo percorso tecnico e della Conferenza dei Servizi, come ho già promesso, ne riparleremo direttamente con i cittadini per condividere ogni fase del progetto.

Voglio ribadire con assoluta fermezza che non ci sarà alcun taglio massiccio. Stiamo lavorando con la massima serietà, competenza e apertura per tutelare, proteggere e conservare vivo il nostro bosco per il futuro.” conclude il Sindaco.