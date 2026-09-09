Comunicato stampa

Prende il via domenica 13 un ambiziosa iniziativa proposto da Scuolambiente in collaborazione con diverse associazioni del territorio di Cerveteri. IL progetto si articolerà in più fasi complementari fra loro che avranno lo scopo di illustrare le specificità del territorio. “Gli Alberi Raccontano- Adottiamo il Parco” si svolgerà all’interno del Parco Fürstenfeldbruck attualmente gestito dall Associazione “Damiano Casali” che si sta impegnando per trasformare il Parco in un luogo di incontro e di aggregazione per i giovani. La giornata del 13 comincerà con l’accoglienza degli ospiti alle 9,30 e con i saluti istituzionali. La mattinata proseguirà con la presentazione della Campagna “Adotta un Ulivo” allietata da un sottofondo musicale “green” a cura di Fabrizio Di Gangi.A seguire la ricerca delle piante spontanee con Annarosa Leone esperta della natura, la presentazione del Laboratorio Fotografia Smart a cura di Fabrizio Di Gangi e il Banchetto “green “con Rosario Sasso Maestro delle piante. Un momento ludico sarà guidato dall’ Associazione Damiano Casali con I Giochi Di Una Volta e la sfilata degli “amici pelosetti” a cura di Auser Civitavechia Gruppo Cerveteri Ladispoli. Questo dunque il primo evento di un percorso che vede, come è consuetudine di Scuolambiente, una serie di Associazioni fare rete e collaborare tra loro: Salviamo il paesaggio Comitato Litoranea Roma Nord – Auser Civitavecchia Gruppo Cerveteri Ladispoli – G.E.C. Cerveteri -A.N.P.S. Associazione Nazionale Polizia di Stato – Forum Giovani Scuolambiente in collaborazione con il Comune di Cerveteri Assessorato alla Cultura. La realizzazione di tutti gli eventi che si articoleranno con una serie di iniziative in diversi punti verdi del territorio è stata possibile grazie all’ANCI che ha premiato con un finanziamento importante il progetto presentato dal Comune, al quale Scuolambiente ha potuto partecipare con questa sua proposta . “Una serie di iniziative che si svolgeranno durante tutto l’anno per le quali vogliamo ringraziare l’Amministrazione Comunale e tutte le associazioni . Un grazie speciale all’amica artista Lulù che come sempre sostiene l’opera di noi volontari con la sua sensibilità.. Sappiamo che i cittadini sono sempre attenti alle proposte mirate alla valorizzazione del tessuto sociale e a conoscere e migliorare i punti verdi e i luoghi storici della città, quindi …non perdeteci di vista… Vi aspettiamo!” ha dichiarato la Presidente di Scuolambiente Maria Beatrice Cantieri