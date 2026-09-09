Ritorno a scuola, i consigli della ASL Roma 4

Comunicato stampa
In questi giorni migliaia di bambini e ragazzi del territorio tornano sui banchi di scuola. Un momento di ripartenza che può portare entusiasmo, ma anche qualche preoccupazione. Ecco i consigli della ASL Roma 4 per affrontare il rientro con serenità.
Il ritorno a scuola significa riprendere a pieno ritmo relazioni e impegni dopo la pausa estiva. Per alcuni bambini e ragazzi il rientro può però essere accompagnato da ansia, irritabilità, difficoltà di concentrazione, disturbi del sonno o anche sintomi fisici come mal di pancia, mal di testa e stanchezza.
I consigli per le famiglie:
Riprendere gradualmente la routine. È utile tornare agli orari abituali di sonno e di sveglia, organizzare il materiale scolastico e riprendere gradualmente i ritmi della giornata.
Garantire sonno e alimentazione regolari. Riposare bene, fare colazione e mantenere una corretta alimentazione aiutano bambini e ragazzi ad affrontare meglio lo stress e gli impegni scolastici.
Ascoltare senza minimizzare. Se un ragazzo manifesta preoccupazioni o paure, è importante ascoltarlo e riconoscere le sue emozioni, senza giudicarle o sminuirle.
Evitare pressioni e aspettative eccessive. Ogni ragazzo ha i propri tempi. I primi giorni possono essere un periodo di assestamento e non tutto deve essere affrontato immediatamente alla perfezione.
Prestare attenzione ai segnali di disagio. Se difficoltà, ansia o rifiuto della scuola persistono nel tempo, è importante parlarne con gli insegnanti e, quando necessario, rivolgersi ai servizi sanitari.
Accoglienza, ascolto e attenzione alle relazioni possono fare la differenza. Routine chiare, un clima positivo, attenzione ai nuovi inserimenti e contrasto agli atteggiamenti aggressivi contribuiscono a creare un ambiente nel quale bambini e ragazzi possano sentirsi sicuri e parte della comunità scolastica.
Una vera alleanza tra famiglia, scuola e ragazzi: il benessere dei più giovani passa dalla collaborazione tra tutti gli adulti di riferimento. Famiglia, scuola e servizi sanitari devono lavorare insieme, imparando a riconoscere i segnali di difficoltà e offrendo ai ragazzi ascolto, sostegno e strumenti adeguati.
«Il ritorno a scuola è un momento importante nella vita dei nostri ragazzi – dichiara il Direttore Santitario della ASL Roma 4 Cristiana Bianchini –. A tutti loro voglio rivolgere il mio più sincero augurio di buon rientro a scuola. Affrontate questo nuovo anno con curiosità, entusiasmo e fiducia. E ricordate che, nei momenti di difficoltà, non siete soli: intorno a voi ci sono famiglie, insegnanti e professionisti della nostra Asl pronti ad ascoltarvi e accompagnarvi».
«Il rientro a scuola rappresenta un momento di transizione che richiede a bambini e ragazzi un nuovo adattamento ai ritmi, alle relazioni e agli impegni della quotidianità. È importante accompagnare questo passaggio con gradualità, ascolto e attenzione ai segnali di eventuale disagio, evitando pressioni e aspettative eccessive. La collaborazione tra famiglia, scuola e servizi può favorire un rientro sereno e sostenere il benessere psicofisico dei più giovani» ha concluso Valentina Vitale Dirigente medico della Asl Roma4 specializzato in Neuropsichiatra infantile.
Dott. Luca Grossi
Addetto Stampa Asl RM4
Addetto Stampa Asl RM4