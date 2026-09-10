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LA REGIONE LAZIO PRESENTA IL VOUCHER DIGITALIZZAZIONE 2026

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Comunicato stampa

 Roma, 10 settembre 2026 – Domani, venerdì 11 settembre, alle ore 12.00, si svolgerà a Roma, presso la Sala Tevere della Regione Lazio (viale Cristoforo Colombo 212), la presentazione del Voucher Digitalizzazione 2026, della Regione Lazio.

La misura, dedicata alla trasformazione e l’innovazione digitale delle imprese del territorio, è finanziata con 15 milioni nell’ambito del Programma FESR Lazio 2021-2027 e gestita da Lazio Innova.

PARTECIPANO

  • Roberta Angelilli, vicepresidente e assessore a Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria e Internazionalizzazione della Regione Lazio;
  • Vittorio Sambucci, presidente XI Commissione – Sviluppo economico e attività produttive, start-up, commercio, artigianato, industria, tutela dei consumatori, ricerca e innovazione – Consiglio Regionale del Lazio;
  • Vittoria Carli, vicepresidente di Unindustria con delega alla Transizione Digitale;
  • Francesco Marcolini, presidente di Lazio Innova.
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