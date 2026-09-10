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DRAPPO DEI COMUNI TOLFA 2026: TARQUINIA ORGOGLIOSA DEI SUOI RAPPRESENTANTI STEFANO OLIVETTI E SERENA VENTOLINI

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Tarquinia

Comunicato stampa

Tarquinia, 10/09/2026 – Si è conclusa domenica 6 settembre 2026 la XVII edizione del Drappo dei Comuni di Tolfa, l’ormai consolidata manifestazione che conferma la forza viva delle tradizioni locali e i profondi legami tra i centri del territorio. A rappresentare Tarquinia sullo storico Viale d’Italia il fantino Stefano Olivetti sulla sua Valyrya A.A, una combinazione che ha regalato grandi soddisfazioni, grazie soprattutto alla capacità del  fantino Olivetti di attuare una particolare tecnica al momento della partenza (alla traina), gestendo di fatto le batterie sino alla semifinale.

Un altro momento di gioia è stato quello legato alla sfilata di Miss Drappo 2026, l’evento collaterale al Drappo dei Comuni svoltosi alla Villa Comunale di Tolfa il 3 settembre, dove Serena Ventolini ha rappresentato la nostra Città portando con sé sulla passerella l’eleganza, il portamento e il sorriso tipico della bellezza tarquiniese.

L’amministrazione comunale, e in particolare il Sindaco Francesco Sposetti e il Presidente del Consiglio Alberto Blasi, desiderano rinnovare i propri ringraziamenti alla Sindaca Stefania Bentivoglio per l’invito e l’accoglienza ricevuta, e altrettanto ringraziare i suoi rappresentanti alle diverse competizioni per aver fatto brillare il nome di Tarquinia in una manifestazione tanto importante per la cultura del territorio dell’Alto Lazio.

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