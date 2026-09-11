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DISSERVIZIO ACEA A CIVITAVECCHIA

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Civitavecchia

Comunicato stampa

Comunicazione di Fuori Servizio urgente del 10/09/2026 del comune di
Civitavecchia

Con la presente Acea Ato2 comunica che, a causa del fermo dell’impianto idrico di
Montacciano, si potrebbero verificare mancanze d’acqua e abbassamenti di
pressione,nel territorio di Civitavecchia.
Le zone e le vie interessate sono le seguenti:

• Quartiere San Liborio
• via dell’Orto di Santa Maria e zone limitrofi
• via Gian Battista Falda e zone limitrofi
• via dei Rocchi e zone limitrofi
• via San Liborio e zone limitrofi
• via Guastatori del Genio e zone limitrofi

• via dei Ligustri e zone limitrofi
• Via Casaletto rosso e zone limitrofi

Per sopperire ai disagi è stato predisposto un servizio sostitutivo con autobotti in
stazionamento su:

• Via dell’Orto di Santa Maria angolo via Antica di San Liborio
• via Guastatori del Genio angolo Leo Sposito
• via Casaletto Rosso angolo via dei Frassini

Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio
straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335
.

Per ogni informazione è possibile contattare il numero verde 800.130.335 e
visitare il sito internet www.aceaato2.a.acqua.itit.

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