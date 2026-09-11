DISSERVIZIO ACEA A CIVITAVECCHIA

Comunicato stampa

Comunicazione di Fuori Servizio urgente del 10/09/2026 del comune di

Civitavecchia

Con la presente Acea Ato2 comunica che, a causa del fermo dell’impianto idrico di

Montacciano, si potrebbero verificare mancanze d’acqua e abbassamenti di

pressione,nel territorio di Civitavecchia.

Le zone e le vie interessate sono le seguenti:

• Quartiere San Liborio

• via dell’Orto di Santa Maria e zone limitrofi

• via Gian Battista Falda e zone limitrofi

• via dei Rocchi e zone limitrofi

• via San Liborio e zone limitrofi

• via Guastatori del Genio e zone limitrofi

• via dei Ligustri e zone limitrofi

• Via Casaletto rosso e zone limitrofi

•

Per sopperire ai disagi è stato predisposto un servizio sostitutivo con autobotti in

stazionamento su:

• Via dell’Orto di Santa Maria angolo via Antica di San Liborio

• via Guastatori del Genio angolo Leo Sposito

• via Casaletto Rosso angolo via dei Frassini

Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio

straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335

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