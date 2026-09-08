Quando il mondo perse l’ancora: la fine di Bretton Woods e la nascita dei cambi fluttuanti

In un’economia dove merci, capitali e persone attraversano continuamente le frontiere, il cambio tra valute non è un dettaglio tecnico: è la misura della fiducia reciproca tra sistemi economici. Se una valuta oscilla troppo, ogni scambio internazionale diventa una scommessa. Un’azienda che esporta non sa quanto incasserà davvero una volta convertiti i ricavi; un governo non può prevedere quanto gli costerà il petrolio il mese successivo; un agricoltore non sa se il prezzo dei suoi prodotti verrà spazzato via da una svalutazione improvvisa altrove. Le oscillazioni valutarie violente sono come raffiche di vento capaci di far vacillare un intero mercato.

È per questo che gli Stati, da sempre, inseguono la stabilità dei cambi: perché la prevedibilità è la base di ogni decisione economica di lungo periodo. Con cambi stabili i prezzi restano coerenti, gli investimenti diventano calcolabili, i contratti internazionali smettono di essere scommesse. Si evita, soprattutto, che un Paese cerchi un vantaggio competitivo svalutando artificialmente la propria moneta, innescando ritorsioni a catena capaci di logorare la cooperazione economica internazionale.

Nel luglio 1944, con la guerra ancora in corso, delegati di 44 nazioni si riunirono in un angolo isolato del New Hampshire, tra i monti Bianchi: Bretton Woods. L’obiettivo era ricostruire l’economia mondiale su basi stabili, evitando il ripetersi delle tempeste monetarie che, negli anni Trenta, avevano contribuito alla Grande Depressione e all’ascesa dei totalitarismi. L’architettura concordata era semplice quanto ambiziosa: il prezzo dell’oro fissato a 35 dollari l’oncia troy (circa 31,1 grammi d’oro), con il dollaro unico ancorato all’oro e tutte le altre valute agganciate al dollaro entro margini di oscillazione minimi.

Per un quarto di secolo il sistema resse. Washington garantiva la convertibilità dei dollari in oro; gli altri Paesi mantenevano le proprie monete entro i margini prestabiliti; il commercio internazionale ne beneficiò a lungo, proprio grazie a quella stabilità.

Verso la fine degli anni sessanta, gli Stati Uniti iniziarono a mostrare segni di affanno. La guerra del Vietnam assorbiva risorse crescenti, i programmi della Great Society ampliavano la spesa pubblica e, per finanziare entrambi, Washington preferì immettere dollari nell’economia piuttosto che alzare le tasse. Ma più dollari circolavano nel mondo, più diventava fragile la promessa di convertirli in oro a un tasso fisso: l’inflazione americana cominciò a salire, lenta ma costante, mentre le riserve auree si assottigliavano. Alcuni partner, la Francia in testa, seguita dalla Svizzera, presero a presentarsi davvero alla porta del Tesoro statunitense per chiedere l’oro dovuto in cambio dei propri dollari, come previsto dagli accordi.

Il 15 agosto 1971, senza consultare i partner internazionali dell’accordo, il presidente Richard Nixon annunciò che gli Stati Uniti avrebbero sospeso la convertibilità del dollaro in oro. Fu una decisione unilaterale, passata alla storia come “Nixon Shock”, che di fatto fece crollare l’intero sistema di Bretton Woods: da quel momento nessuna valuta rimase più ancorata a un valore fisso e il mondo entrò nell’era dei cambi fluttuanti che conosciamo ancora oggi.

Finché il dollaro restava legato all’oro e le altre monete al dollaro, i cambi erano stabili quasi per definizione: un sistema di pesi e contrappesi che impediva oscillazioni brusche. Spezzato quel legame, ogni valuta tornò a dipendere unicamente dalla fiducia dei mercati, dalle politiche interne dei singoli Paesi e dalle crisi internazionali.

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Riccardo Agresti