IL CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO, CON IL PATROCINIO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE, PRESENTA L’EDIZIONE 2026 DI “ARCHEOBATTELLO”.

Dalla pagina Facebook “Motonave Sabazia II”

Venerdì 18 settembre la Motonave Sabazia II diventa un luogo d’incontro tra navigazione, storia e archeologia, per scoprire il territorio e il suo passato da una prospettiva davvero particolare: quella del lago.

La crociera partirà alle 17:30 dal Pontile degli Inglesi di Bracciano e sarà accompagnata dall’intervento del Prof. Giuseppe Cordiano, che condurrà i partecipanti in un viaggio tra storia, archeologia e testimonianze del territorio.