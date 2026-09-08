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IL CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO, CON IL PATROCINIO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE, PRESENTA L’EDIZIONE 2026 DI “ARCHEOBATTELLO”.

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Motonave sabazia

Dalla pagina Facebook “Motonave Sabazia II”

Venerdì 18 settembre la Motonave Sabazia II diventa un luogo d’incontro tra navigazione, storia e archeologia, per scoprire il territorio e il suo passato da una prospettiva davvero particolare: quella del lago.
La crociera partirà alle 17:30 dal Pontile degli Inglesi di Bracciano e sarà accompagnata dall’intervento del Prof. Giuseppe Cordiano, che condurrà i partecipanti in un viaggio tra storia, archeologia e testimonianze del territorio.
Al rientro, la serata proseguirà nella Sala Convegni del Consorzio con un’apericena a cura di Nadia Malpassi e una selezione di vini a cura della FISAR Manziana-Lago di Bracciano.
I posti sulla Motonave sono limitati e la prenotazione è obbligatoria.
INFORMAZIONI, COSTI E PRENOTAZIONI: 328 666 5641
Invitiamo quindi chi desidera partecipare a contattare direttamente il numero indicato: sarà possibile ricevere tutte le informazioni sull’evento, sulle modalità di partecipazione e sul costo.
Un pomeriggio per navigare sul Lago di Bracciano e, allo stesso tempo, attraversarne la storia
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