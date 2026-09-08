IL CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO, CON IL PATROCINIO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE, PRESENTA L’EDIZIONE 2026 DI “ARCHEOBATTELLO”.

Dalla pagina Facebook “Motonave Sabazia II”
Venerdì 18 settembre la Motonave Sabazia II diventa un luogo d’incontro tra navigazione, storia e archeologia, per scoprire il territorio e il suo passato da una prospettiva davvero particolare: quella del lago.
La crociera partirà alle 17:30 dal Pontile degli Inglesi di Bracciano e sarà accompagnata dall’intervento del Prof. Giuseppe Cordiano, che condurrà i partecipanti in un viaggio tra storia, archeologia e testimonianze del territorio.
Al rientro, la serata proseguirà nella Sala Convegni del Consorzio con un’apericena a cura di Nadia Malpassi e una selezione di vini a cura della FISAR Manziana-Lago di Bracciano.
I posti sulla Motonave sono limitati e la prenotazione è obbligatoria.
INFORMAZIONI, COSTI E PRENOTAZIONI: 328 666 5641
Invitiamo quindi chi desidera partecipare a contattare direttamente il numero indicato: sarà possibile ricevere tutte le informazioni sull’evento, sulle modalità di partecipazione e sul costo.
Un pomeriggio per navigare sul Lago di Bracciano e, allo stesso tempo, attraversarne la storia