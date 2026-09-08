La Riforma dell’Istruzione tecnica e l’Istituto Salvo D’Acquisto

La Nuova Architettura dell’Istruzione Tecnica:

L’istruzione tecnica in Italia sta vivendo una delle trasformazioni strutturali più radicali degli ultimi decenni. La Riforma della filiera tecnologico-professionale non rappresenta un semplice riassetto di orari o programmi, ma un mutamento di paradigma educativo, volto a colmare il mismacht tra le competenze richieste dal sistema produttivo e quelle fornite dalla scuola superiore (1,9). Attraverso l’integrazione con gli ITS Academy, la revisione del curriculum, l’evoluzione dei percorsi scuola-lavoro, l’anticipazione dell’orientamento e l’impatto positivo anche sui percorsi quinquennali tradizionali, il sistema educativo , punta a posizionarsi come un vero e proprio volano di sviluppo per il Paese (10).

Quadro Normativo: Le Fondamenta del Nuovo Modello

Il percorso normativo della riforma trova il suo perno nella Legge 8 agosto 2024, n. 121, che ha istituito la filiera formativa tecnologico-professionale. (1) Tale provvedimento concretizza e supera la fase di sperimentazione dei percorsi quadriennali(3), introducendo a regime una struttura che valorizza gli istituti tecnici e professionali in stretta sinergia con il territorio e il mondo produttivo.

La norma cardine introduce e regolamenta il modello denominato “4+2″(1-2):

4 anni di istruzione secondaria di secondo grado negli istituti tecnici o professionali (1).

di istruzione secondaria di secondo grado negli istituti tecnici o professionali (1). 2 anni di specializzazione negli ITS Academy (Istituti Tecnologici Superiori). (2)

STRUTTURA DELLA FILIERA 4+2

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| 4 ANNI: Istituto Tecnico / Professionale |

| • Diploma di Istruzione Secondaria di II Grado |

| • Stessi obiettivi e competenze del quinquennio |

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| 2 ANNI: ITS Academy | | Università / Lavoro |

| Specializzazione High| | Accesso diretto con |

| Tech di livello 5/6 | | il Diploma conseguito |

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Rilelaborazione grafica da FontI MIM. INDIRE,e CAROCCI/IL MULINO

La normativa tutela il valore legale del titolo di studio: il diploma conseguito al termine del quarto anno ha lo stesso valore legale di quello del quinquennio e consente l’accesso sia ai percorsi ITS Academy sia a qualsiasi facoltà universitaria, oltre all’ingresso diretto nel mercato del lavoro. (1)

Il Valore Innovativo: Flessibilità, Territorio e “Campus”

Il valore innovativo della riforma risiede nell’integrazione sistemica e nella governance territoriale(1-10). Non si tratta più di scuole isolate, ma di una rete formativa ad alte prestazioni (11).

I “Patti Educativi 4.0” e i Campus

La legge introduce la figura dei Patti Educativi 4.0, accordi trasversali tra scuole, università, centri di ricerca, ITS e imprese.(1-9) L’obiettivo è costituire una filiera che opera come un vero e proprio Campus integrato (10):

Condivisione di laboratori avanzati, tecnologie e risorse material (11)i.

Coinvolgimento di esperti provenienti dal mondo delle imprese per svolgere moduli didattici specialistici (1,12).

Co-progettazione dell’offerta formativa basata sui fabbisogni reali delle filiere produttive locali (dall’automazione al Made in Italy).(9,13)

L’Impatto Innovativo sui Percorsi Quinquennali Tradizionali

Un elemento centrale della riforma riguarda la sua portata trasversale: le innovazioni non sono riservate esclusivamente agli istituti che adottano la struttura quadriennale “4+2”, ma investono pienamente anche le scuole che mantengono l’assetto tradizionale a cinque anni. (10)

Per i percorsi quinquennali si aprono prospettive di riflessione pedagogica e organizzativa di estremo interesse(10):

Sinergia con la filiera territoriale: Gli istituti a cinque anni beneficeranno ugualmente della partecipazione ai Patti Educativi 4.0 e alle reti dei Campus integrati, potendo attingere alle risorse, ai laboratori d’avanguardia e alle competenze aziendali messi a disposizione dalla rete.(1,11)

Gli istituti a cinque anni beneficeranno ugualmente della partecipazione ai e alle reti dei Campus integrati, potendo attingere alle risorse, ai laboratori d’avanguardia e alle competenze aziendali messi a disposizione dalla rete.(1,11) Continuità con gli ITS Academy: Anche per gli studenti del percorso quinquennale si consolida la continuità didattica verso l’istruzione tecnologica superiore, facilitando l’orientamento in uscita e il riconoscimento di crediti formativi per chi sceglie di proseguire negli ITS (2,10).

Anche per gli studenti del percorso quinquennale si consolida la continuità didattica verso l’istruzione tecnologica superiore, facilitando l’orientamento in uscita e il riconoscimento di crediti formativi per chi sceglie di proseguire negli ITS (2,10). Arricchimento delle Metodologie Didattiche: L’introduzione di moduli specialistici erogati da esperti del mondo del lavoro e la possibilità di co-progettare le attività con le imprese diventano opportunità concrete di arricchimento dei quadri orari dei cinque anni (12).

L’introduzione di moduli specialistici erogati da esperti del mondo del lavoro e la possibilità di co-progettare le attività con le imprese diventano opportunità concrete di arricchimento dei quadri orari dei cinque anni (12). Flessibilità e Autonomia: La riflessione generata dalla riforma stimola i collegi docenti dei percorsi quinquennali a sfruttare in modo più dinamico la quota di autonomia e la didattica per competenze (3,10).

La Riforma del Curriculum: Dai Due Macrosettori all’Area Flessibile

La riorganizzazione curricolare mira a bilanciare una solida preparazione di base con un’elevata specializzazione(10.12).

Rimodulazione degli Indirizzi

La struttura si consolida attorno a due grandi settori:

Settore Economico: Amministrazione, Finanza e Marketing; Turismo e Beni Culturali. (1) Settore Tecnologico-Ambientale: Meccanica, Meccatronica ed Energia; Informatica e Telecomunicazioni; Elettronica; Trasporti e Logistica; Grafica e Comunicazione; Costruzioni e Ambiente (1).

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│ ARCHITETTURA CURRICOLARE │

├───────────────────────────┬────────────────────────────┤

│ Area di Indirizzo Generale│ Area di Indirizzo Flessibile│

│ (Comune a livello nazione)| (Personalizzabile sul │

│ • Lingua e Letteratura │ territorio) │

│ • Matematica e STEM │ • Moduli specialistici │

│ • Lingue Straniere (CLIL) │ • Laboratori territoriali │

│ • Storia e Cittadinanza │ • Docenze esterne dal │

│ │ mondo del lavoro │

└───────────────────────────┴────────────────────────────┘

Rielaborazione grafica da Fonti MIM , INDIRE, Carocci/Il Mulino

Le Innovazioni Didattiche del Curriculum

Compressione temporale (per il 4+2) e ottimizzazione oraria: Per i percorsi quadriennali, le 1.056 ore del quinto anno vengono redistribuite nell’arco dei quattro anni mediante una razionalizzazione dei quadri orari, l’uso della didattica digitale integrata e la compresenza (10).

Per i percorsi quadriennali, le 1.056 ore del quinto anno vengono redistribuite nell’arco dei quattro anni mediante una razionalizzazione dei quadri orari, l’uso della didattica digitale integrata e la compresenza (10). Potenziamento STEM e Lingue: Sia nei percorsi a 4 anni sia in quelli a 5 anni si assiste a un incremento significativo dell’attenzione alle scienze, alla tecnologia, all’ingegneria e alla matematica, affiancate da moduli in lingua straniera con metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning) (12).

Sia nei percorsi a 4 anni sia in quelli a 5 anni si assiste a un incremento significativo dell’attenzione alle scienze, alla tecnologia, all’ingegneria e alla matematica, affiancate da moduli in lingua straniera con metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning) (12). Invarianza dell’organico: La contrazione da 5 a 4 anni non comporta esuberi di personale; le risorse organiche vengono impiegate per potenziare la compresenza nei laboratori e sostenere le attività di recupero, potenziamento e personalizzazione dei percorsi (1,10)

Nuova Dimensione Laboratoriale: Apprendere Facendo

La riforma supera l’idea del laboratorio come mero spazio per le esercitazioni, trasformandolo nell’asse portante della didattica per tutti i percorsi dell’istruzione tecnica.

Dimensione Tradizionale Nuova Dimensione Laboratoriale (Riforma) Esercitazione teorico-pratica a supporto della lezione Metodologia Challenge-Based e Problem-Solving (11,13) Laboratori chiusi interni al plesso scolastico Laboratori territoriali e “FabLab” condivisi con aziende e ITS (1,11 ) Presenza del solo docente e dell’IOP/ITP Compresenze rafforzate e moduli erogati da esperti d’impresa (12) Tecnologie standard Impianti aggiornati agli standard dell’Industria 4.0/5.0 (9.11) 9)

Questa impostazione favorisce una didattica per problemi reali (learning by doing), dove gli studenti affrontano casi di studio complessi, sviluppano prototipi e sperimentano le dinamiche del lavoro di squadra tipiche degli ambienti professionali contemporanei (11,13)

L’Evoluzione dei PCTO: La Formazione Scuola-Lavoro

Uno dei cambiamenti più rilevanti riguarda l’evoluzione dei vecchi PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) (4) verso la dimensione definita della Formazione Scuola-Lavoro (FSL).(1,5)

EVOLUZIONE DELLA FORMAZIONE IN AZIENDA

[ Vecchia Alternanza / PCTO ]

Esperienza spesso disconnessa dal curriculum

Avvio prevalentemente nel triennio

Focus formale sul monte ore

[ Nuova Formazione Scuola-Lavoro (FSL) ]

Integrazione nativa fin dal secondo anno

Contratti di apprendistato formativo di 1° livello (1)

Coinvolgimento diretto delle imprese nella valutazione

((1) L’Apprendistato di 1° livello (disciplinato dall’art. 43 del D.Lgs. 81/2015) costituisce la traduzione pratica del modello duale tedesco (Duale Ausbildung) all’interno dell’ordinamento scolastico italiano, adattandolo alle specificità degli Istituti Tecnici, Professionali e dei Centri di Formazione Professionale (IeFP).

(2)Rielaborazione grafica da Fonti MIM ,INDIRE, Carocci/Il Mulino

Non si tratta di una mera ridenominazione, ma di una ridefinizione strutturale applicabile all’intero sistema d’istruzione tecnica: SUPERIORE (1,9)

Anticipazione delle esperienze: Le attività formative on-the-job e i primi contatti con le realtà produttive possono iniziare già dal secondo anno di corso, offrendo un graduale contatto con il mondo del lavoro. (1) Apprendistato Formativo: Viene fortemente incentivato l’uso del contratto di Apprendistato di primo livello (5) , consentendo agli studenti di conseguire il diploma lavorando in azienda e maturando competenze professionali riconosciute. Sicurezza e Valore Formativo: La FSL viene integrata nei piani di studio con una progettazione stringente, garantendo tutele rafforzate per la sicurezza degli studenti negli ambienti di lavoro (1.4). L’Orientamento Precoce fin dai Primi Due Anni

L’orientamento scolastico non è più trattato come un’attività terminale rivolta solo agli studenti delle ultime classi, ma diventa un processo educativo continuo e personalizzato che investe sia i percorsi a 4 anni sia quelli a 5 anni. (6,7)

PERCORSO DI ORIENTAMENTO CONTINUO

BIENNIO INIZIALE PERCORSO SUCCESSIVO ITS ACADEMY / UNIPA

(1° e 2° Anno) (3° – 4° / 5° Anno) (Specializzazione)

┌─────────────────────────┐ ┌─────────────────────────┐ ┌───────────────────┐

Tutor & Orientatore │ │ • Formazione Scuola- │ │ • Inserimento │

Scoperta attitudini ├──►│ Lavoro avanzata ├──► Lavoro di livello │

Moduli orientativi 30h │ │ • Passaggi flessibili │ │ tecnico alto │

Didattica laboratoriale │ │ • Moduli specialistici │ │ • Laurea triennale│(2)

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RIelaborazione grafica MIM, INDIRE, CaroccI, IL Mulino

( 2 ) Negli ITS di durata triennale gli studenti ( legge 99/2022) , previo riconoscimento dei crediti possono iscrivrsi al 4 anno di Universita’. Modello grafico rielaborato(dall’autore12

Le Nuove Figure e la Personalizzazione

Con l’introduzione sistemica del Docente Tutor e del Docente Orientatore,(7) unita alle linee guida sull’orientamento (6), gli studenti usufruiscono di:

Moduli di orientamento dedicati (almeno 30 ore annue): Inseriti direttamente nel curriculum fin dal primo e secondo anno. (6)

Inseriti direttamente nel curriculum fin dal primo e secondo anno. (6) E-Portfolio per lo studente: Uno strumento digitale in cui vengono tracciati i progressi, le competenze acquisite, le esperienze pratiche e le inclinazioni individuali (7).

Uno strumento digitale in cui vengono tracciati i progressi, le competenze acquisite, le esperienze pratiche e le inclinazioni individuali (7). Passaggi flessibili e contrasto alla dispersione: Il sistema favorisce la ri-orientabilità e la possibilità di effettuare passaggi tra la formazione regionale (IeFP) e l’istruzione tecnica in modo fluido, consentendo un costante riallineamento delle scelte dello studente (1,6).

Conclusioni:

l’Istituto “Salvo D’Acquisto” e l’integrazione della Riforma sul territorio

La riforma dell’istruzione tecnica si configura come un’opportunità strategica per allineare l’Italia agli standard europei di formazione professionale superiore (come il modello tedesco della Duale Ausbildung). (9,13)La coesistenza tra i percorsi quadriennali “4+2” e i percorsi quinquennali arricchiti dalle nuove norme garantisce pluralità e flessibilità alle famiglie e alle scuole (1,10).

Tuttavia, la capacità della riforma di scaricare a terra il suo valore concreto dipende dalla prontezza degli istituti scolastici nell’assimilare e concretizzare le nuove linee guida (10). In questo contesto si inserisce con forza l’esperienza dell’Istituto “Salvo D’Acquisto”,la cui risposta alle nuove istanze normative rappresenta una testimonianza virtuosa di anticipazione e recepimento immediato(8):

Adeguando l’Offerta Formativa e i Regolamenti:

L’istituto ha già provveduto ad aggiornare i propri programmi, la programmazione didattica e il Regolamento d’Istituto per allinearli tempestivamente alle nuove disposizioni legislative fin da questo anno scolastico.(8)

Rispondendo Concretamente ai Bisogni del Territorio:

con l’adeguamento tempestivo dei corsi formativi alle trasformazioni economiche e produttive in atto e rafforzando l’intento di formare profili professionali pronti a rispondere concretamente alle richieste delle imprese locali e nazionali (8).

Offrendo sostegno alle Famiglie:

Con ‘aggiornamento dei percorsi garantisce alle famiglie un’offerta formativa moderna, capace di coniugare una solida base culturale con una spiccata spendibilità nel mercato del lavoro, riducendo le incertezze sul futuro dei giovani.(8)

L’entusiasmo e l’energia profusi dall’istituto “Salvo D’Acquisto”, dimostrano come la Riforma, quando incontra realtà scolastiche dinamiche e già proiettate all’innovazione, possa tradursi immediatamente in un servizio educativo di qualità, capace di formare eccellenze ed offrire risposte concrete ad una realtà in continua e rapida trasformazione che chiede ai nostri studenti di dominare il cambiamento per diventarne veri protagonisti

Fonti

Atti e Disposizioni Normative Nazionali

Legge 8 agosto 2024, n. 121 – Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale e del modello 4+2, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 196 del 22 agosto 2024. Legge 15 luglio 2022, n. 99 – Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore (ITS Academy), pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2022. D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 – Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, art. 11 (Sperimentazione e flessibilità didattico-organizzativa). Legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019, art. 1, commi 784-787 (Disciplina dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento – PCTO). D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, Capo V (Apprendistato di primo livello per il diploma e la qualifica professionale). D.M. 22 dicembre 2022, n. 328 – Adozione delle Linee guida per l’orientamento, attuative della Riforma 1.4 del PNRR. D.M. 5 aprile 2023, n. 63 – Istituzione delle figure del Docente Tutor e del Docente Orientatore e avvio della Piattaforma Unica per la personalizzazione dell’apprendimento. Istituto Tecnologico Paritario “Salvo D’Acquisto” – Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF),

Programmazione Didattica e Regolamento di Istituto aggiornati per il recepimento delle norme di riordino della filiera tecnologico-professionale.

Stampa Periodica, Giornali e Riviste di Settore

Il Sole 24 Ore – Dossier Formazione & Lavoro: La nuova filiera 4+2, i Patti 4.0 e il contrasto al mismatch occupazionale, Milano, edizioni 2023-2024. Tuttoscuola – La svolta degli Istituti Tecnici: riorganizzazione curricolare, modelli 4+2 e valorizzazione del quinquennio, Dossier e Guida ragionata, Roma.

11 INDIRE (Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa) – Quaderni di innovazione didattica: La didattica laboratoriale, le Avanguardie Educative e la filiera integrata, Firenze.

Nuova Secondaria – Dossier Istruzione Tecnica: competenze STEM, insegnamento CLIL e sinergia scuola-impresa, Editrice La Scuola, Brescia.

Saggi Pedagogici e Modelli Grafici Rielaborati

13 MIM , INDIRE, Carocci / Il Mulino – La scuola laboratorio e il modello duale: strutture analitiche, schemi di flusso dell’istruzione tecnica e governance dei Campus terziari; Saggi di Politica dell’Educazione, Bologna/Roma.

Lucia Dutto