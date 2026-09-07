Concorso Letterario Teatrale “Giovane Testo Teatrale 2025”: trionfa Lorenzo Gabriel Paoletti con “L’ultima firma”

Comunicato stampa

e riservato ai giovani residenti nella Regione Lazio tra i 16 e i 32 anni. La giuria, al termine dell’esame anonimo dei copioni in gara, ha decretato i vincitori di un’iniziativa nata per valorizzare la nuova drammaturgia e offrire spazio alle giovani voci emergenti del territorio.

Il podio dei vincitori

Ad aggiudicarsi il primo premio (1.000 euro) è stato il ventottenne Lorenzo Gabriel Paoletti (di Montefiascone) con l’opera “L’ultima firma”. Il testo si è distinto per la solidità della scrittura e la forte efficacia scenica, capaci di trasformare una vicenda familiare in un intenso conflitto psicologico e simbolico.

Il secondo posto (500 euro) è andato al ventenne Leonardo Sodano (di Latina) con “L’oro dei Matti”, apprezzato per l’originalità e il linguaggio crudo e realistico nel raccontare uno spaccato corale delle periferie giovanili.

Al terzo posto paritario (premio di 200 euro diviso ex aequo) si sono classificati due giovani drammaturghi:

· Michele Colonnelli (28 anni, di Acquapendente) con “Mondo Nuovo”, un’opera incentrata sul tema della sostenibilità e strutturata con grande sensibilità per il teatro civile, di comunità e per ragazzi.

· Sharon Mattia Cannamela (27 anni, di Bracciano) con “La Rimpatriata”, un avvincente ed originale “giallo teatrale” caratterizzato da un ricco intreccio narrativo e tensione drammatica.

La Commissione ha espresso una menzione e un ringraziamento di merito anche a tutti gli altri giovani autori che hanno partecipato inviando i loro testi.

Un percorso rigoroso e partecipato

Promosso dall’associazione IL PASSO APS/ETS, il concorso ha visto una sinergia diffusa su tutto il territorio laziale, grazie alla collaborazione con la rete delle Biblioteche Comunali (tra cui la Biblioteca “Angela Zucconi” di Anguillara Sabazia e la “Bartolomea Orsini” di Bracciano), l’Unione Italiana Libero Teatro (UILT) e le realtà teatrali locali. L’iniziativa è stata sostenuta anche dalle donazioni del Museo Leonardo da Vinci di Piazza del Popolo e della Casa Vacanza “Nonna Papera” di Bassano Romano.

I copioni sono stati valutati in forma strettamente anonima da una Commissione qualificata composta da Carlo Beciani (Presidente), Monica Sala (L’Agone), Veronica Liberale (scrittrice), Marco Danè (regista), Barbara Caradonna (Biblioteca Comunale di Anguillara Sabazia), Fabrizio Catarci (Ass.ne Culturale l’Acquario – UILT) e Alessandro Minore (Museo Leonardo da Vinci), con la verbalizzazione a cura di Maria Immacolata Burgiò.

I criteri d’esame hanno preso in considerazione la rappresentabilità teatrale, l’originalità, la forma ed espressività, la qualità del linguaggio e dei dialoghi, oltre al gradimento generale.

La cerimonia di premiazione

La cerimonia ufficiale di premiazione – durante la quale verranno consegnati gli attestati e i premi in denaro – si terrà ad Anguillara Sabazia, in data e sede che saranno definite in accordo con l’Amministrazione Comunale. All’evento prenderanno parte i vincitori, i giurati, le autorità locali e i partner del progetto.