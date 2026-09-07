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OPERACAMION, TORQUATI – MARCHISIO (MUN.XV): “IL 15 SETTEMBRE TEATRO DELL’OPERA A CESANO CON SPETTACOLO GRATUITO”

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Torquati

Comunicato stampa

“Dopo il successo dello scorso anno a La Storta, il prossimo 15 settembre alle ore 20.00 OperaCamion farà tappa a Cesano con il Barbiere di Siviglia.

Il progetto del Teatro dell’Opera di Roma promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura che da maggio scorso sta raggiungendo le periferie dei quindici municipi, quest’anno per il nostro territorio propone lo spettacolo gratuito al parcheggio di via della Stazione di Cesano. Come anche per lo scorso anno, basterà portarsi una sedia da casa per assistere all’opera lirica del camion palcoscenico.

Siamo davvero felici di poter ospitare OperaCamion per il secondo anno consecutivo. Lo scorso anno centinaia di persone hanno assistito allo spettacolo andato in scena a La Storta; una serata davvero emozionante che ha raccolto nello stesso spazio pubblico generazioni diverse che insieme hanno condiviso la bellezza dell’arte sotto casa. Come amministrazione municipale condividiamo con OperaCamion l’idea di un piano culturale condiviso, che possa raggiungere i tanti cittadini dei nostri quartieri, anche quelli meno centrali.

Ringraziamo Roma Capitale con l’Assessorato alla Cultura e il Teatro dell’Opera di Roma per questa nuova opportunità.”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati e l’Assessora alla Cultura e alla Scuola, Tatiana Marchisio.

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