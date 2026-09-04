Come nascono le nuove banconote: le tappe di un percorso lungo cinque anni

Il restyling delle banconote in euro, di cui si parla in questi giorni, è un percorso avviato dalla BCE già a fine 2021, pensato fin dall’inizio per coinvolgere i cittadini in più fasi successive.

Tutto parte da un gruppo consultivo composto da uno specialista per ciascun Paese dell’area euro (storici, esperti di arti visive, scienze sociali e tecnologia) incaricato di raccogliere idee e proporre al Consiglio direttivo della BCE una rosa di possibili temi per la nuova serie.

Tra il 10 luglio e il 31 agosto 2023 i cittadini dell’area euro sono stati chiamati a esprimere online la propria preferenza tra i temi proposti. Non si votava ancora un disegno, ma un indirizzo generale: alla luce di quella consultazione, nel novembre 2023 il Consiglio direttivo ha scelto “Cultura europea” e un tema legato alla natura, poi definito come “Fiumi e uccelli”, nato dalla fusione di due proposte distinte su fiumi e uccelli che avevano raccolto un forte consenso.

Stabiliti i temi, un gruppo consultivo dedicato ha elaborato entro fine 2024 i possibili motivi decorativi e, nel 2025, è partito un concorso aperto a designer di tutta l’Unione: oltre 1.200 candidature, da cui ne sono stati selezionati 25, invitati a sviluppare una proposta compiuta su uno o entrambi i temi. Una giuria indipendente di 21 esperti, di grafica, comunicazione, neuroscienze e storia, uno per ciascuna banca centrale nazionale, ha infine scelto le dieci proposte arrivate in finale, presentate pubblicamente il 23 luglio 2026.

Nella fase attualmente in corso, fino al 21 settembre 2026, i cittadini possono valutare online le dieci serie finaliste, assegnando un giudizio da “mi piace molto” a “non mi piace per niente” e motivando la propria opinione. In parallelo, un istituto di ricerca indipendente conduce lo stesso sondaggio su un campione rappresentativo della popolazione dell’area euro.

Il Consiglio direttivo della BCE è atteso a scegliere la serie definitiva entro la fine del 2026, incrociando i risultati dei due sondaggi con le valutazioni della giuria e un’analisi tecnica. Anche dopo l’annuncio, però, servirà ancora tempo: seguiranno sviluppo tecnico, test di sicurezza e produzione, prima che le nuove banconote comincino a circolare, insieme, non al posto di quelle attuali, negli anni successivi.

Un percorso più lungo e più aperto rispetto al passato, dunque, costruito apposta per far sentire ai cittadini europei che quelle banconote, in un certo senso, sono anche opera loro.

Vedi anche:

1 L’euro cambia volto: parola ai cittadini per le nuove banconote

2 Banconote verticali: una scelta possibile per la nuova serie euro

3 Come nascono le nuove banconote: le tappe di un percorso lungo cinque anni

4 Da Maastricht al portafoglio: come nascono (davvero) le banconote che usiamo ogni giorno

5 Un concorso anonimo e un vaso di Taranto: la vera storia del volto dell’euro

6 Perché sulle monete italiane non c’è mai scritto “1999” e chi ha scelto Dante e Leonardo

7 Quando il mondo perse l’ancora: la fine di Bretton Woods e la nascita dei cambi fluttuanti

8 Il Piano Werner: il sogno di un euro nato vent’anni troppo presto

9 Dal serpente all’euro: gli anni in cui l’Europa imparò a fidarsi delle proprie monete

10 L’euro previene le guerre? Una risposta a metà

11 L’Italia e l’euro: la storia di un ingresso mai scontato

12 La Grecia e l’euro: la parabola di un ingresso rimandato e di una bugia costata carissima

13 L’inflazione, la tassa che nessuno vota: come l’euro ha cambiato le regole del gioco

14 Luci e ombre di una moneta: il bilancio dell’euro, oltre vent’anni dopo

Riccardo Agresti