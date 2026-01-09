9 Gennaio, 2026
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomePolitica

“Riserva fredda: la libertà di non decidere che cancella tutte le altre”

0
85
congresso

Riceviamo e pubblichiamo

 

Governo e Regione (centrodestra) parlano di direzione ma non decidono: niente atti, niente risorse, niente tempi. E perfino l’ipotesi di “riserva fredda” viene raccontata come soluzione, mentre resta appesa a coperture e compatibilità europee: senza provvedimenti, è solo una parola che congela tutto. Carbone finito, futuro sospeso, e a pagare sono lavoratori, indotto, famiglie e imprese.

La destra locale, i consiglieri regionali e i parlamentari del territorio smettano di sollevare nebbie laterali: si agita polvere per spostare lo sguardo, ma la centrale resta lì, enorme, immobile, visibile, la questione vera che non si può coprire con la retorica. Qui serve governo, subito: aree industriali, Accordo di Programma e un Commissario operativo. L’inerzia non è prudenza: è una scelta che produce danni.

Chiediamo una transizione che non sia un annuncio, ma un processo vero, verificabile, con impegni chiari e scadenze.

Dopo anni di responsabile servitù energetica Civitavecchia pretende che sia rispettata ogni libertà e ogni possibilità di iniziativa economica, meno una: la libertà di lasciare un territorio in sospensione indefinita, perché questa “libertà” cancella tutte le altre. Cancella la libertà di lavorare, di investire, di costruire impresa, di programmare lo sviluppo, di scegliere un futuro diverso. Senza decisioni, non resta neutralità: resta solo un lento logoramento. E su questo, oggi, ciascuno deve assumersi la propria parte.

Partito Democratico di Civitavecchia

Articolo precedente
ASL ROMA 4: INAUGURAZIONE DEI REPARTI RIQUALIFICATI DI GINECOLOGIA E OSTETRICIA E DI NEONATOLOGIA E NIDO
Articolo successivo
MUNICIPIO XV, TORQUATI – ROLLO: “TORNA “A BRACCIA APERTE”, LA RACCOLTA DI COPERTE, VESTIARIO E DERRATE ALIMENTARI PER PERSONE FRAGILI”

Ultimi articoli

Territorio

Capena, al via i lavori per la biblioteca nel palazzo comunale. Uno dei finanziamenti PNRR che Città metropolitana ha destinato al territorio 

Società

Legalità, pace e speranza: don Luigi Ciotti protagonista dell’incontro promosso da Diocesi e Comune

Società

MUNICIPIO XV, TORQUATI – ROLLO: “TORNA “A BRACCIA APERTE”, LA RACCOLTA DI COPERTE, VESTIARIO E DERRATE ALIMENTARI PER PERSONE FRAGILI”

Sanità

ASL ROMA 4: INAUGURAZIONE DEI REPARTI RIQUALIFICATI DI GINECOLOGIA E OSTETRICIA E DI NEONATOLOGIA E NIDO

Territorio

Al via i lavori di messa in sicurezza del belvedere “La Sedia”, grazie al Consorzio del Lago di Bracciano e alla Città Metropolitana di...

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it