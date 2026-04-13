MUNICIPIO XV, TORQUATI: “AGGIORNAMENTO SU LAVORI PRIMO PARCO DI CESANO”

Comunicato stampa

“Si è svolta questa mattina, alla presenza di tutti gli attori coinvolti, una riunione di aggiornamento sull’andamento dei lavori per la realizzazione del primo parco di Cesano.

In relazione alle problematiche verificatesi nei mesi scorsi, in parte dovute durante l’estate scorsa alle restrizioni dell’orario di lavoro per le ondate di calore, e successivamente al forte maltempo di questo inverno, la principale criticità emersa oggi nel corso dell’incontro è derivata da un grave problema di salute che ha coinvolto il Direttore dei Lavori. Nell’augurare una pronta guarigione, è stato quindi dato mandato di procedere a una nuova nomina e contestualmente è stato richiesto di ricevere entro il 20 aprile un nuovo cronoprogramma, con il successivo e immediato riavvio del cantiere.

Sono stati quindi stimati ulteriori 90 giorni per la conclusione dei lavori, a partire dalla ripresa degli interventi. E’ stato inoltre concordato un nuovo sopralluogo entro la metà di maggio.

Si provvederà, in ogni caso, a fornire un nuovo aggiornamento alla cittadinanza successivamente al 20 aprile. Ringrazio l’Assessore Marcello Ribera e la Presidente di Commissione Egle Cava che con l’Ufficio Tecnico municipale seguono da vicino l’intera programmazione.”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati.