Adesione e sostegno alla iniziativa “Cuba nel Cuore”, promossa dall’Associazione Semi di Pace

Comunicato stampa

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Donald Trump ha inasprito la politica nei confronti di Cuba sin dal suo primo mandato, imponendo 244 sanzioni all’isola, principalmente volte a frenare il turismo e l’afflusso di valuta.

Ha abrogato la direttiva presidenziale approvata da Barack Obama e ne ha imposta una propria per paralizzare ulteriormente l’economia cubana. Ha inoltre reinserito Cuba nella lista degli Stati sponsor del terrorismo e imposto altre sanzioni, tra cui pressioni sui governi che impiegano medici cubani per ostacolare il flusso di valuta estera.

Cuba sta attraversando uno dei periodi più difficili degli ultimi decenni a causa dell’intensificarsi della guerra economica, alla quale Trump ha aggiunto il blocco energetico previsto per il 2026, sanzionando i paesi fornitori di petrolio a Cuba.

Questa misura viola il diritto degli altri paesi a commerciare liberamente con Cuba e accresce le sofferenze del popolo cubano.

Tutto ciò malgrado l’Assemblea generale delle Nazioni Unite abbia approvato più volte mozioni per chiedere agli Stati Uniti la cessazione dell’embargo, in particolare negli anni 1992, 2004, 2005, 2008, 2009, 2010 e infine nel 2013 e 2014. In esse vengono tra l’altro riaffermati il principio di uguaglianza sovrana degli Stati, quello di non intervento e non ingerenza negli affari interni di altro Stato ed infine la libertà di commercio e di navigazione internazionale.

Il 23 giugno del 2021 si è ripetuto il 29° voto contrario all’embargo, con 184 voti favorevoli alla mozione, 2 contrari (Stati Uniti e Israele) e tre Stati che si sono astenuti (Colombia, Emirati Arabi Uniti e Ucraina).

Il 2 novembre 2023, per la 30ª volta, è stata votata la cessazione dell’embargo nei confronti di Cuba con 187 voti favorevoli, 2 contrari (Stati Uniti e Israele) e un voto d’astensione (Ucraina).

Sessantacinque anni di persecuzione economica, in violazione del diritto internazionale hanno procurato sofferenze e povertà al popolo cubano, fino all’inasprimento degli ultimi mesi, che mette a rischio la sopravvivenza e la salute stessa dei cubani, privandoli dell’energia, dei mezzi materiali per la sanità, l’istruzione, l’alimentazione.

Un ponte di concreta solidarietà e fraternità supera però l’oceano.

José Martì, eroe cubano, ricordava che: “L’unica forza e l’unica verità di questa vita è l’amore”.

Nel contesto storico nel quale ci troviamo, crediamo fermamente che l’amore per gli altri, per coloro che soffrono, costituisca la forza rigenerante capace di ispirare uomini e donne con pensieri ed azioni di pace.

La nostra Madre Terra, ha bisogno di essere custodita, il grido dei poveri deve scuotere le coscienze

narcotizzate dall’indifferenza e dagli egoismi. Le derive violente delle logiche di potere non possono prevalere e necessitano della resistenza e della mobilitazione di tutti noi, di ognuno di noi.

La pace è la conquista di ogni giorno e l’amore è il sentiero da percorrere!

Per questi motivi le sezioni ANPI (Associazione nazionale partigiani d’Italia) di Viterbo e il Comitato provinciale ANPI aderiscono ad una articolata rete nazionale di solidarietà che abbraccia il popolo cubano attraverso l’iniziativa “Cuba nel Cuore”, promossa dall’associazione Semi di Pace.

Il Circolo ARCI Il Cosmonauta sarà disponibile nei consueti orari di apertura, la sede ANPI di Via della Polveriera sarà aperta nei giorni martedì 14 e venerdì 17 aprile dalle 10.00 alle 12.00 e lunedì 13, mercoledì 15 e venerdì 17 aprile dalle 15.30 alle18.00, per raccogliere medicinali con scadenza non prima del 31 dicembre 2026, prodotti per la casa e igienico sanitari, generi alimentari non deperibili, articoli scolastici e biciclette in buono stato.

Le offerte dirette in denaro saranno possibili tramite IBAN (*).

Ringraziamo sin d’ora tutti coloro che in forme e modalità diverse stanno generosamente contribuendo e contribuiranno alla nostra iniziativa, rendendo più forte e concreto il valore della solidarietà internazionale.

Sezione ANPI di Viterbo “Nello Marignoli” e sezione ANPI Giovani “ Aldo Laterza”,

Associazione Semi di Pace Tarquinia,

Circolo ARCI Il Cosmonauta Viterbo, ARCI Viterbo, ARCI Provinciale Viterbo,

Rete degli Studenti medi -Viterbo

(*) Per bonifici diretti: BCC Roma Agenzia Tarquinia IBAN: IT 75 W 08327 73290 00000026611

Associazione umanitaria Semi di Pace -ODV – La Cittadella

Causale: Cuba nel Cuore

Consegne dirette nella sede di Tarquinia : lunedì–venerdì 10.00-13.00 e 15.30–17.00, Località Vigna del Piano snc.