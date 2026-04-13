14 Aprile, 2026
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Lavoro: protesta a Roma dipendenti farmacie private, Di Cola (Cgil) “salario sia giusto”

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Comunicato stampa

A Roma, le lavoratrici e i lavoratori delle farmacie private sono scesi in corteo arrivando da tutta Italia. “Un fatto storico, che restituisce la misura dell’emergenza salariale e delle inaccettabili disuguaglianze prodotte dal modello di fare impresa nel nostro Paese.

I profitti aumentano ma le retribuzioni restano ferme al palo e vengono costantemente erose dall’inflazione”. Lo dichiara, in una nota, il segretario generale della Cgil di Roma e del Lazio Natale Di Cola. Oggi, mentre il corteo attraversava l’Esquilino, “più di qualcuno è rimasto incredulo nel sapere che chi lavora nelle farmacie private percepisce un salario inadeguato rispetto al costo della vita, alle professionalità richieste e al ruolo indispensabile di presidio di cura e salute pubblica che queste lavoratrici e questi lavoratori svolgono nei territori – aggiunge Di Cola -.

Lo sciopero unitario promosso dalla Filcams Cgil è riuscito. È stato grande e partecipato. Continueremo a mobilitarci a sostegno del rinnovo del contratto e ad agire nei confronti delle istituzioni affinché a chi svolge un servizio pubblico essenziale vengano riconosciuti i propri diritti e un salario giusto”, conclude Di Cola.

 

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