“Festival Letterario Etrusco” con Serena Bortone alla Necropoli di Cerveteri: ecco il programma completo

Comunicato stampa

Giovedì 23 aprono Erica Cassano e Giulio Leoni, venerdì 24 Serena Bortone e Antonella Mollicone. Domenica 26 la prima tappa nazionale dello “Strega Tour” con i dodici autori finalisti. Ingresso gratuito.

La grande letteratura torna protagonista nel cuore della storia. In occasione del fine settimana della Festa della Liberazione, la Necropoli Etrusca della Banditaccia, sito UNESCO di Cerveteri, ospiterà l’edizione 2026 del Festival Letterario Etrusco, seguita dall’attesa tappa nazionale del Premio Strega.

“Con questa programmazione, Cerveteri consolida definitivamente il proprio ruolo di polo culturale riconosciuto a livello nazionale,” ha dichiarato il Sindaco Elena Gubetti. “Ospitare l’anteprima dello Strega e nomi del calibro di Serena Bortone significa che la nostra città non è solo custode di un passato millenario, ma è diventata un palcoscenico vivo, capace di attrarre le eccellenze del panorama editoriale contemporaneo. È un risultato che premia un lavoro di squadra durato anni”.

L’evento clou sarà domenica 26 aprile, quando la Necropoli ospiterà la prima tappa nazionale dello Strega Tour. La più prestigiosa kermesse letteraria italiana ha scelto nuovamente Cerveteri per inaugurare il tour conclusivo con la dozzina degli autori finalisti, confermando il sito etrusco come una delle tappe più prestigiose e suggestive dell’intero Paese.

“Il Festival Letterario Etrusco e il Premio Strega rappresentano due degli eventi più attesi nella nostra città – ha aggiunto l’Assessore alla Cultura Francesca Cennerilli – da tre anni sono un appuntamento fisso della nostra primavera. In una cornice unica al mondo, parleremo di rinascite e trasformazioni. Un ringraziamento va alla Biblioteca Nilde Iotti, al Direttore del PACT Vincenzo Bellelli e alla Mondadori Bookstore di Cerveteri, che grazie ad Andrea Oliva e Tarita Vecchiotti coinvolge i più giovani. Invito tutta la cittadinanza a partecipare: l’ingresso è libero e gratuito”.

Si comincia Giovedì 23 aprile (ore 17:30) con Erica Cassano e il suo romanzo “Duramadre”, un’opera intensa sull’affermazione dell’identità dopo il successo de “La Grande Sete”.

A seguire, Giulio Leoni presenterà “L’anatomista delle ombre”, un thriller storico nella Roma di metà ‘800.

Venerdì 24 aprile (ore 17:30): Incontro con Serena Bortone e il libro “Le Dirimpettaie”, un affresco dell’Italia tra boom economico e lotte femminili. Chiude il Festival Antonella Mollicone con “La Femminanza”, saga familiare che attraversa cinquant’anni di storia italiana.

Tutte le presentazioni saranno moderate dallo scrittore e opinionista Gino Saladino. L’ingresso a tutti gli appuntamenti è libero.