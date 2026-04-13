13 Aprile, 2026
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“Sbulliamo!”, il Festival anti-abilista di Cerveteri prosegue con Alexa Pantanella

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Comunicato stampa

Venerdì 17 aprile alle ore 17:00 al Granarone la presentazione del libro “Eppur ci siamo – Narrative e rappresentazioni delle persone con disabilità”

Secondo appuntamento all’interno dell’Aula Consiliare del Granarone con “Sbulliamo!”, il primo Festival anti-abilista del Comune di Cerveteri organizzato dal “Disability Pride Italia”, insieme alla Biblioteca comunale Nilde Iotti e con il contributo della Regione Lazio. Venerdì 17 aprile alle ore 17:00, ospite di prestigio sarà Alexa Pantanella, che presenterà il libro “Eppur ci siamo – Narrative e rappresentazioni delle persone con disabilità”, un’opera onesta, chiara, contemporanea e ricca di testimonianze dirette.

“Dopo l’esordio del 2 aprile scorso, data che ha coinciso con la Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull’Autismo e l’intervento di Fabrizio Acanfora, prosegue il Festival ‘Sbulliamo!’, un’iniziativa unica che siamo onorati di accogliere nella nostra città – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri – Ancora oggi il dibattito su cosa sia normale è spesso condizionato da stereotipi e pregiudizi, basati su punti di vista rigidi e talvolta invalicabili. Con questi incontri, insieme a figure di grande spessore del giornalismo e dell’attivismo, ci poniamo l’obiettivo di superare queste barriere culturali, imparando a guardare il mondo con occhi nuovi. Con l’occasione ci tengo a rinnovare i miei ringraziamenti al funzionario Daniele Renda che, oltre al grande impegno nell’organizzare il Festival, è sempre in prima linea per rendere la nostra Biblioteca, polo culturale d’eccellenza, sempre più accessibile e inclusiva. Allo stesso tempo, il mio plauso va a Elena Polzelli e Catia Mordeca, colonne portanti della nostra Biblioteca, per il loro continuo e proficuo lavoro”.

Da sempre appassionata di linguaggio, Alexa Pantanella ha studiato Scienze della Comunicazione a Roma, iniziando il suo percorso nelle maggiori agenzie di marketing communications.

Dopo importanti esperienze internazionali a Milano e Parigi per grandi gruppi come Procter&Gamble e OMNICOM, è rientrata in Italia ricoprendo il ruolo di Responsabile Marketing Communications e Media in Luxottica. Nel 2018 ha fondato Diversity & Inclusion Speaking©, iniziativa dedicata alla formazione e alla ricerca sul ruolo del linguaggio come motore fondamentale di inclusione.

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