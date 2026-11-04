MANOVRA. VALDITARA PROMETTE CANCELLAZIONE TAGLI ALL’ORGANICO. RETE STUDENTI LAZIO: «GLI ANNUNCI NON BASTANO, SERVONO GARANZIE E RISORSE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO»

Comunicato stampa
ROMA, 4/11/2026 – Dopo le denunce degli ultimi giorni sul taglio di oltre 6.900 posti tra docenti e personale ATA in Legge di Bilancio, il Ministro Valditara ha dichiarato al Question Time l’intenzione di lavorare all’eliminazione dei tagli agli organici nel corso dell’iter parlamentare.
«È sconcertante che il Ministro si renda conto a posteriori di un taglio, previsto nella legge di bilancio, che riguarda il suo Ministero» dichiara Simone Montori, coordinatore regionale della Rete degli Studenti Medi del Lazio. «Pretendiamo la cancellazione dei tagli alle cattedre e al personale ATA con una modifica del Governo, senza rimandare la questione ad un ipotetica modifica parlamentare».
Il sindacato studentesco sottolinea come, al di là delle dichiarazioni sull’organico, l’impianto della Legge di Bilancio rimanga fortemente sbilanciato a sfavore della scuola statale, a fronte del confermato aumento dei finanziamenti a fondo perduto verso le scuole paritarie private.
«La scuola pubblica ha bisogno di finanziamenti strutturali» prosegue Montori. «Di edilizia sicura, di libri di testo gratuiti e di investimenti veri sul personale, non di una continua rincorsa per evitare il collasso. Il Governo deve scegliere se continuare a privatizzare il sistema d’istruzione o se ascoltare chi la scuola la vive ogni giorno».
Il sindacato studentesco conferma la sua mobilitazione di queste settimane, che vedrà le studentesse e gli studenti in piazza il prossimo 20 Novembre, in occasione dello sciopero studentesco.