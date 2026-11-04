4 NOVEMBRE 2026: CELEBRAZIONI FESTA DELL’UNITÁ NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE A CANALE MONTERANO

Antonio Cestra

Buongiorno a tutti e un caloroso saluto alle autorità civili e militari presenti, al parroco Don Giacomo, alla Protezione Civile, alla Polizia Locale e ai rappresentanti delle associazioni e ai cittadini qui oggi riuniti. Un grazie inoltre alla nostra banda musicale, che oggi ha messo a disposizione il maestro Davide Guidi e i musicisti

e Pietro Piccioni. Un pensiero va alla scomparsa Pina Bettarelli, che oggi è idealmente qui con noi a seguire i suoi musicisti e la sua Associazione Reduci e Combattenti.