CRESCERE INSIEME: GRUPPI DI SOSTEGNO PER GENITORI DI FIGLI CON AUTISMO

Dalla pagina Facebook del Comune
Uno spazio di ascolto, confronto e condivisione dedicato ai genitori che ogni giorno affrontano le sfide legate all’autismo.
Il Centro per la Famiglia “Crescere Insieme” promuove un percorso gratuito di incontri di gruppo, pensato per offrire sostegno alle famiglie attraverso il confronto tra pari, il supporto emotivo e momenti di formazione con esperti su tematiche specifiche, come la comunicazione e la gestione dei comportamenti.
L’iniziativa è rivolta ai genitori residenti nei Comuni di Bracciano, Trevignano Romano, Anguillara Sabazia, Manziana e Canale Monterano.
Calendario degli incontri
11, 18 e 25 novembre; 2, 9 e 16 dicembre
Dalle 9:30 alle 11:30
Panta Rhei, Anguillara Sabazia
La partecipazione è gratuita.
Informazioni e adesioni: 375 6644448