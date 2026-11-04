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4 NOVEMBRE, TORQUATI (MUN.XV): “PER GIORNATA UNITA’ NAZIONALE E FORZE ARMATE CELEBRAZIONI AI TRE MONUMENTI AI CADUTI”

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Comunicato stampa

“Nella Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, questa mattina abbiamo ricordato i caduti di tutte le guerre e delle missioni di pace ai tre Monumenti ai Caduti di Cesano Borgo, Isola Farnese e Prima Porta.

Lo abbiamo fatto portando il saluto di tutta la Giunta e del Consiglio del Municipio, insieme alle Comunità del nostro territorio e alla presenza delle autorità civili e militari, associazioni, parrocchie e scuole, che ringrazio per la sentita partecipazione.

Un abbraccio simbolico che in questi anni abbiamo esteso a più quartieri, con le celebrazioni organizzate anche davanti ad alcuni monumenti, come quello di Piazza Saxa Rubra, dove non si svolgevano da anni. Nella giornata di oggi abbiamo voluto ricordare anche i caduti nelle missioni di pace e i quattro militari che in questi giorni hanno purtroppo perso la vita nello schianto di un elicottero in Bosnia, per cui esprimiamo la nostra vicinanza alle famiglie.

Un messaggio di pace che oggi ha unito più generazioni in memoria di chi ha sacrificato la propria vita per il nostro Paese. Uno sforzo collettivo per riaffermare l’impegno, di tutte e tutti, a preservare i valori di democrazia e giustizia. Ringrazio gli Assessori Cozza e Chirizzi, che dopo il mio saluto a Cesano, hanno reso omaggio ai caduti ai monumenti di Isola Farnese e Prima Porta, accompagnati dalle Assessore Rollo e Marchisio.”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati

 

 

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