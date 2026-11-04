Giovani talenti della lirica in concerto l’8 novembre 2026 alla sala del Consorzio Lago Bracciano 

Comunicato stampa

Evento di chiusura ad ingresso gratuito della Masterclass di approfondimento “Tecnica vocale, interpretazione e perfezionamento del repertorio operistico italiano”

Grazie alla collaborazione tra la Claudia Biadi Music Academy ETS ed il Consorzio Lago di Bracciano domenica 8 novembre 2026 alle 17 è in programma il concerto di chiusura della terza edizione della Masterclass su “Tecnica vocale, interpretazione e perfezionamento del repertorio operistico italiano” tenuto da Amarilli Nizza e Massimiliano Tisano.

Il concerto, ad ingresso libero, nella sala del Consorzio Lago Bracciano vedrà eseguire musiche dei più grandi compositori italiani. Coinvolti nell’esecuzione i cantanti provenienti da tutta Italia che nelle giornate precedenti, il 6 e 7 novembre hanno frequentato il corso di approfondimento proposto dall’associazione, attiva nella diffusione della musica e nella valorizzazione di giovani talenti. L’appuntamento di alta formazione richiama sul territorio del lago di Bracciano giovani cantanti da tutta Italia. La nuova iniziativa consolida la collaborazione tra l’Accademia e il Consorzio Lago di Bracciano, ente che fa capo alla Città Metropolitana di Roma Capitale.

Amarilli Nizza si è esibita sui palcoscenici di tutto il mondo – dall’Arena di Verona al Teatro Colon di Buenos Aires, dal Teatro San Carlo di Napoli al Covent Garden di Londra, dallo Staatsoper di Vienna al National Theatre di Tokyo, etc. – e per decenni è stata interprete di riferimento del repertorio verdiano e pucciniano.

Massimiliano Tisano è pianista, direttore d’orchestra, compositore, docente al Conservatorio Ottorino Respighi di Latina e direttore artistico del Chigi Festival di Formello.

Per informazioni e prenotazioni: claudiabiadimusicacademy@ gmail.com + 39 3470437583 (solo WhatsApp)

Luogo: Consorzio Lago Bracciano: coordinate 42.10789169221162, 12.184588898145558 ex Idroscalo degli Inglesi, Via Giuseppe Argenti, Bracciano, Roma.