BIOMETANO BRACCIANESE, TORQUATI (MUN.XV): “DA CITTA’ METROPOLITANA DISPOSTO SVUOTAMENTO SANSA DAL 16 NOVEMBRE”

Comunicato stampa

“Dopo il sesto Consiglio Straordinario sul tema, richiesto dalla Maggioranza, per prevedere nuove misure per la copertura, lo svuotamento e la sanificazione della vasca dell’impianto di biometano privato in fase di realizzazione in via Braccianese, nella giornata di ieri abbiamo ricevuto comunicazione formale da parte della Città Metropolitana del piano operativo per la rimozione della sansa. Come disposto, tali operazioni dovranno inderogabilmente essere avviate entro e non oltre il 16 novembre prossimo.

Entro quella data inoltre dovranno essere trasmessi, gli esiti di caratterizzazione del materiale e la sua classificazione. Città Metropolitana ha richiesto inoltre che durante tutte le fasi di svuotamento vengano adottati tutti gli accorgimenti operativi volti a evitare e mitigare le emissioni odorigene, e di ricevere la rendicontazione periodica settimanale sullo stato di avanzamento dei lavori, anche rispetto ai volumi/viaggi giornalieri previsti dal cronoprogramma.

Come fatto finora continueremo a mantenere alta l’attenzione, secondo il principio, per noi inderogabile, che chi rappresenta le Istituzioni e la cittadinanza rappresenta tutti, a prescindere da come il singolo cittadino ha votato o addirittura voterà. Per questo, anche su questa vicenda, non siamo andati dietro alle polemiche e alle strumentalizzazioni politiche, ma abbiamo scelto la strada del lavoro e della rappresentanza.

Ringrazio, quindi, tutti i cittadini e i Comitati che in questi mesi ci hanno accompagnato, supportato e sollecitato e che, riconoscendo il lavoro costante, non si sono fatti incantare dagli atteggiamenti di chi antepone la campagna elettorale agli interessi delle Comunità che abbiamo l’onore di rappresentare.”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati