BRACCIANO, RICCIONI (FI): ROTTAMAZIONE QUINQUIES NEGATA, COMUNE LASCIA INDIETRO CITTADINI IN DIFFICOLTÀ

“Nessuna rottamazione quinquies per i cittadini di Bracciano: l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Crocicchi, ha scelto di non aderire a questa opportunità, impedendo ai cittadini di mettersi in regola con i debiti tributari, attraverso le rateizzazione e la riduzione delle sanzioni”.

Così, in una nota, Roberta Riccioni, consigliere comunale di Bracciano, capogruppo di Forza Italia.

“Oggi, in sede di discussione sul Bilancio consolidato, ho chiesto chiarimenti su questa scelta assurda che colpisce chi è rimasto indietro con i pagamenti a causa delle difficoltà economiche.

Un’amministrazione efficiente si misura in primis sul miglioramento delle condizioni di vita dei suoi cittadini, cogliendo anche le opportunità normative in grado di trasformarsi in soluzioni utili e strategiche. Prima tra tutte, la possibilità di dilazionare i pagamenti, fino a 54 rate bimestrali, secondo le condizioni stabilite dalla legge” aggiunge Riccioni.

“Nella seduta odierna, è stato presentato un importantissimo partenariato pubblico-privato (PPP) per la pubblica illuminazione, da cui però non sono stati ottenuti i vantaggi più importanti a favore di Bracciano.

Una partnership, colma di criticità, che impegnerà il nostro Comune per 17 anni, con un notevole aggravio economico per l’ente.

Nel progetto di fattibilità tecnico-economico si evidenzia, infatti, la mancanza quasi totale di uno dei punti più vantaggiosi nell’accordo di PPP della pubblica illuminazione: la

Transizione digitale e la Smart City in cui gli impianti rinnovati possono integrare servizi tecnologici a valore aggiunto per il territorio, come videosorveglianza, wi-fi pubblico, colonnine di ricarica, sensori ambientali.

Inoltre, non vengono elencate nel dettaglio le zone del Paese, ora scarsamente illuminate, in cui incrementare i pali e i corpi illuminanti.

Resta ignota poi la ragione per cui l’amministrazione Crocicchi abbia deciso di non aderire alla convenzione Consip ma di realizzare la partnership mediante procedura autonoma.

Dopo aver espresso oggi il voto contrario nell’aula consiliare, continuerò a vigilare e a chiedere spiegazioni in ogni sede rispetto a decisioni irragionevoli e poco chiare, a tutela della trasparenza e del benessere dei cittadini di Bracciano” conclude la nota.