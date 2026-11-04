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LADISPOLI, PIAZZA MATTEOTTI: TERMINATI I LAVORI, RIAPERTI I GIARDINI E LE AREE DI SOSTA

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Comunicato stampa

Sono terminati gli interventi urgenti di potatura e messa in sicurezza dei pini in Piazza Matteotti a Ladispoli.
Il sindaco Alessandro Grando ha firmato l’ordinanza che revoca il precedente provvedimento n. 172 del 30 ottobre 2026, con il quale era stata disposta l’interdizione temporanea dell’accesso ai giardini e alle aree di sosta sottostanti gli alberi.
Con la revoca viene quindi ordinata la riapertura al pubblico dei giardini e delle aree di parcheggio, con la conseguente rimozione delle transenne e della segnaletica di divieto da parte degli uffici competenti.
Terminati i lavori e ripristinate le condizioni di sicurezza, cittadini e frequentatori della piazza possono dunque tornare a usufruire regolarmente degli spazi.
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