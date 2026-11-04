Anguillara Sabazia – Incontri gratuiti sul compostaggio domestico

Comunicato stampa
Gentili Presidenti e rappresentanti delle Associazioni di Anguillara Sabazia,
il Comune di Anguillara Sabazia, in collaborazione con COSP Tecno Service, è lieto di invitarvi a partecipare agli incontri gratuiti dedicati al compostaggio domestico, dal titolo “Dal rifiuto organico al fertilizzante naturale!”.
L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere una maggiore sensibilità ambientale e diffondere buone pratiche per la riduzione dei rifiuti, mostrando come gli scarti organici possano trasformarsi in una preziosa risorsa naturale.
Gli incontri, di carattere teorico, saranno un’occasione per approfondire i principi del compostaggio domestico e scoprirne i benefici, tra cui:
- ridurre la quantità di rifiuti prodotti;
- valorizzare gli scarti organici trasformandoli in fertilizzante naturale;
- contribuire alla tutela dell’ambiente e alla diffusione di comportamenti sostenibili;
- conoscere le opportunità di risparmio sulla TARI previste per chi pratica il compostaggio domestico, secondo le disposizioni vigenti.
Gli incontri si terranno nelle seguenti date:
- 12 novembre, alle ore 18:00
- 19 novembre, alle ore 18:00
Luogo: Via Anguillarese n. 145, presso la sede dell’ex Consorzio Agrario di Anguillara Sabazia.
Con il coinvolgimento delle associazioni del territorio, desideriamo favorire la diffusione di una cultura ambientale condivisa e incoraggiare la partecipazione attiva della comunità a un percorso concreto verso una maggiore sostenibilità.
Vi invitiamo pertanto a partecipare e a diffondere l’iniziativa tra i vostri associati, affinché questa opportunità di informazione e sensibilizzazione possa raggiungere il maggior numero possibile di cittadini.
Certi della vostra collaborazione e del vostro prezioso contributo alla vita della comunità, vi ringraziamo per l’attenzione e vi aspettiamo numerosi.
Meno rifiuti, più natura!
Cordiali saluti,
Comune di Anguillara Sabazia