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Anguillara Sabazia – Incontri gratuiti sul compostaggio domestico

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Comunicato stampa

Gentili Presidenti e rappresentanti delle Associazioni di Anguillara Sabazia,

il Comune di Anguillara Sabazia, in collaborazione con COSP Tecno Service, è lieto di invitarvi a partecipare agli incontri gratuiti dedicati al compostaggio domestico, dal titolo “Dal rifiuto organico al fertilizzante naturale!”.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere una maggiore sensibilità ambientale e diffondere buone pratiche per la riduzione dei rifiuti, mostrando come gli scarti organici possano trasformarsi in una preziosa risorsa naturale.

Gli incontri, di carattere teorico, saranno un’occasione per approfondire i principi del compostaggio domestico e scoprirne i benefici, tra cui:

  • ridurre la quantità di rifiuti prodotti;
  • valorizzare gli scarti organici trasformandoli in fertilizzante naturale;
  • contribuire alla tutela dell’ambiente e alla diffusione di comportamenti sostenibili;
  • conoscere le opportunità di risparmio sulla TARI previste per chi pratica il compostaggio domestico, secondo le disposizioni vigenti.

Gli incontri si terranno nelle seguenti date:

  • 12 novembre, alle ore 18:00
  • 19 novembre, alle ore 18:00

Luogo: Via Anguillarese n. 145, presso la sede dell’ex Consorzio Agrario di Anguillara Sabazia.

Con il coinvolgimento delle associazioni del territorio, desideriamo favorire la diffusione di una cultura ambientale condivisa e incoraggiare la partecipazione attiva della comunità a un percorso concreto verso una maggiore sostenibilità.

Vi invitiamo pertanto a partecipare e a diffondere l’iniziativa tra i vostri associati, affinché questa opportunità di informazione e sensibilizzazione possa raggiungere il maggior numero possibile di cittadini.

Certi della vostra collaborazione e del vostro prezioso contributo alla vita della comunità, vi ringraziamo per l’attenzione e vi aspettiamo numerosi.

Meno rifiuti, più natura!

Cordiali saluti,

Comune di Anguillara Sabazia

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